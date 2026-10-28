SImDigueu-me perFA#7vers, SImdigueu-me egoísFA#ta SImi a manipuFA#7lar MImdigueu-me especialisFA#ta.
SImDigueu-me barFA#7rut, SImdigueu-me oportuFA#nista. SImNo feu cara d'empiFA#7pats MImsi no em voleu, SOL7si no em voleu fer riuFA#re.
SOLQue quan tot va pitjor, jo FA#7faig més via SOL7accelerant a fons per LAl'autopista del FA#7mal caSImmí. Vaig directe a allò que LAvull aconseREguir. Pel FA#7mal caSImmí, pots quedar-te a la cuLAneta o pots veFA#nir i veuFA#7ràs que és bo per a mi.
SImFA#7SImFA#7 SImFA#7SImFA#7
SImJo no demano FA#7mai. SImNo, no, no, vostè agafa el que és seu. FA#7 SImJo no arribo mai FA#7tard. MImVostè sempre el priFA#7mer. SImNo demaneu conFA#7templacions. SImCadascú que s'espaviFA#7li. SImPer ser com jo, s'ha FA#7de ser fred, MIms'ha de ser llest i SOLs'ha de fer un gran FA#7mestre.
SOLDeixeu de somiar, siFA#7gueu realistes. SOL7Que si voleu triomfar, ens heu de seLAguir la pista pel FA#7mal caSImmí. Vas directe a allò que LAvols aconseREguir. Pel FA#7mal caSImmí, pots quedar-te a la cuLAneta o pots veFA#nir i veuFA#7ràs que és millor així.
SImFA#7SImFA#7 SImFA#7SImFA#7
REGuia, SOL#7vostè és el meu REguia. SOL#7Font d'inspiraMIm7ció SOL7contra l'harmoFA#7nia.
SImFA#7SImFA#7 SImFA#7MImFA#7
SOLDeixeu de somiar, siFA#7gueu realistes. SOL7Que si voleu triomfar, ens heu de seLAguir la pista pel FA#7mal caSImmí. Vas directe a allò que LAvols aconseREguir. Pel FA#7mal caSImmí, pots quedar-te a la cuLAneta o pots veFA#nir i veuFA#7ràs que és millor així.