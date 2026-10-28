El mal camí (Acords)

Digueu-me pervers

Acords Acords
Super3
super3 el musical
super3 el musical
SIm FA# MIm SOL FA#

SImDigueu-me perFA#7vers,
SImdigueu-me egoísFA#ta
SImi a manipuFA#7lar
MImdigueu-me especialisFA#ta.

SImDigueu-me barFA#7rut,
SImdigueu-me oportuFA#nista.
SImNo feu cara d'empiFA#7pats
MImsi no em voleu, SOL7si no em voleu fer riuFA#re.

SOLQue quan tot va pitjor, jo FA#7faig més via
SOL7accelerant a fons per LAl'autopista
del FA#7mal caSImmí.
Vaig directe a allò que LAvull aconseREguir.
Pel FA#7mal caSImmí,
pots quedar-te a la cuLAneta o pots veFA#nir
i veuFA#7ràs que és bo per a mi.

SIm FA#7 SIm FA#7
SIm FA#7 SIm FA#7

SImJo no demano FA#7mai.
SImNo, no, no, vostè agafa el que és seu. FA#7
SImJo no arribo mai FA#7tard.
MImVostè sempre el priFA#7mer.
SImNo demaneu conFA#7templacions.
SImCadascú que s'espaviFA#7li.
SImPer ser com jo, s'ha FA#7de ser fred,
MIms'ha de ser llest
i SOLs'ha de fer un gran FA#7mestre.

SOLDeixeu de somiar, siFA#7gueu realistes.
SOL7Que si voleu triomfar, ens heu de seLAguir la pista
pel FA#7mal caSImmí.
Vas directe a allò que LAvols aconseREguir.
Pel FA#7mal caSImmí,
pots quedar-te a la cuLAneta o pots veFA#nir
i veuFA#7ràs que és millor així.

SIm FA#7 SIm FA#7
SIm FA#7 SIm FA#7

REGuia,
SOL#7vostè és el meu REguia.
SOL#7Font d'inspiraMIm7ció
SOL7contra l'harmoFA#7nia.

SIm FA#7 SIm FA#7
SIm FA#7 MIm FA#7

SOLDeixeu de somiar, siFA#7gueu realistes.
SOL7Que si voleu triomfar, ens heu de seLAguir la pista
pel FA#7mal caSImmí.
Vas directe a allò que LAvols aconseREguir.
Pel FA#7mal caSImmí,
pots quedar-te a la cuLAneta o pots veFA#nir
i veuFA#7ràs que és millor així.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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