Tete, omple'm la
LAmcopa (La copa)
vull dos
FAshorties, dos que ho moguin fins a SOLsota (Fins a sota)
la ter
DOcera que no accepti una LAmderrota (No, no)
2
REmA.M. i ja m'ha pujat la SOLnota, la nota.
Yo soy lo que le
LAmgusta, ho sé, my lova MI(My lova)
si ella no em bus
LAmca, després m'anyora (Després MIm'anyora)
i toco fusta,
LAmarriba la hora MI(La hora)
així com el dit:
LAm"Tengo el dinero y la MIola" (Yo). LAmSona el mambo i MImm'ho ballen totes les gates. LAmEl dia que jo em mori, MImbebé, moriré pel teu body, serà dalt del LAmpodi.
Avui pincha el meu
MIsoci,
té ready un bon reper
LAmtori, el que t'enamori.
Enamorada de la shorty però més del ron
MI(Però més del ron) LAmzero zeros al compte perquè no són hores (Be MIbé, no són hores) LAmuna em mira els ullets ballant reguetón (Be MIbé, un reguetón) LAmjo busco el chance d'estar MIa soles.
Yo soy lo que le
LAmgusta, ho sé, my lova (My MIlova)
si ella no em bus
LAmca, després m'anyora (Després m'a MInyora)
i toco fusta,
LAmarriba la hora (La MIhora)
així com el dit:
LAm"Tengo el dinero y la o MIla" (Yo). LAmSona el mambo MImi m'ho ballen totes les gates. LAm MIm I m'ho ballen totes les gates (I m'ho ballen totes les gates). LAmSona el mambo-o-o- MImo-o i-i m'ho ballen totes les gates. LAmI-I m'ho MImballen totes les gates.
vull dos
la ter
2
Yo soy lo que le
si ella no em bus
i toco fusta,
així com el dit:
Avui pincha el meu
té ready un bon reper
Enamorada de la shorty però més del ron
Yo soy lo que le
si ella no em bus
i toco fusta,
així com el dit: