Tete, omple'm la LAm copa (La copa)

vull dos FA shorties, dos que ho moguin fins a SOL sota (Fins a sota)

la ter DO cera que no accepti una LAm derrota (No, no)

2 REm A.M. i ja m'ha pujat la SOL nota, la nota.



Yo soy lo que le LAm gusta, ho sé, my lova MI (My lova)

si ella no em bus LAm ca, després m'anyora (Després MI m'anyora)

i toco fusta, LAm arriba la hora MI (La hora)

així com el dit: LAm "Tengo el dinero y la MI ola" (Yo).



LAm Sona el mambo i MIm m'ho ballen totes les gates.

LAm El dia que jo em mori,

MIm bebé, moriré pel teu body, serà dalt del LAm podi.

Avui pincha el meu MI soci,

té ready un bon reper LAm tori, el que t'enamori.



Enamorada de la shorty però més del ron MI (Però més del ron)

LAm zero zeros al compte perquè no són hores (Be MI bé, no són hores)

LAm una em mira els ullets ballant reguetón (Be MI bé, un reguetón)

LAm jo busco el chance d'estar MI a soles.



Yo soy lo que le LAm gusta, ho sé, my lova (My MI lova)

si ella no em bus LAm ca, després m'anyora (Després m'a MI nyora)

i toco fusta, LAm arriba la hora (La MI hora)

així com el dit: LAm "Tengo el dinero y la o MI la" (Yo).



LAm Sona el mambo MIm i m'ho ballen totes les gates.

LAm MIm I m'ho ballen totes les gates (I m'ho ballen totes les gates).

LAm Sona el mambo-o-o- MIm o-o i-i m'ho ballen totes les gates.

LAm I-I m'ho MIm ballen totes les gates.