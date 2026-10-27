El mambo (Acords)

Tete, omple'm la copa (La copa)

Acords Acords
Mushkaa
Tete, omple'm la LAmcopa (La copa)
vull dos FAshorties, dos que ho moguin fins a SOLsota (Fins a sota)
la terDOcera que no accepti una LAmderrota (No, no)
2 REmA.M. i ja m'ha pujat la SOLnota, la nota.

Yo soy lo que le LAmgusta, ho sé, my lova MI(My lova)
si ella no em busLAmca, després m'anyora (Després MIm'anyora)
i toco fusta, LAmarriba la hora MI(La hora)
així com el dit: LAm"Tengo el dinero y la MIola" (Yo).

LAmSona el mambo i MImm'ho ballen totes les gates.
LAmEl dia que jo em mori,
MImbebé, moriré pel teu body, serà dalt del LAmpodi.
Avui pincha el meu MIsoci,
té ready un bon reperLAmtori, el que t'enamori.

Enamorada de la shorty però més del ron MI(Però més del ron)
LAmzero zeros al compte perquè no són hores (BeMIbé, no són hores)
LAmuna em mira els ullets ballant reguetón (BeMIbé, un reguetón)
LAmjo busco el chance d'estar MIa soles.

Yo soy lo que le LAmgusta, ho sé, my lova (My MIlova)
si ella no em busLAmca, després m'anyora (Després m'aMInyora)
i toco fusta, LAmarriba la hora (La MIhora)
així com el dit: LAm"Tengo el dinero y la oMIla" (Yo).

LAmSona el mambo MImi m'ho ballen totes les gates.
LAm MIm I m'ho ballen totes les gates (I m'ho ballen totes les gates).
LAmSona el mambo-o-o-MImo-o i-i m'ho ballen totes les gates.
LAmI-I m'ho MImballen totes les gates.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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