SOL DO RE SOL
MIm DO RE SOL
Si n'hi havia un mariDOnero,
si n'hi REhavia un mariSOLnero,
si n'hi MImhavia un marineDOro
que en REvenia de l'HaSOLvana.
Se li gira un c(ue)ntratiDOempo,
se li giREra un c(ue)nSOLtratiempo,
se li MImgira un c(ue)ntraDOtiempo
i el REmarinero s'espanSOLta.
(I)a en reclama sants DOi santes,
(i)a en REreclama sants SOLi santes,
(i)a en MImreclama sants i DOsantes
i la REVirgen soberana. SOL
—El demonio es tan perDOfecto,
el demoREnio es tan perSOLfecto,
el demoMImnio es tan DOperfecto,
le resREpondió l'altra SOLbanda.
DO RE SOL
MIm DO RE SOL
—Què me deràs, marineDOro,
què me deREràs, marineSOLro,
què me deMImràs, marineDOro,
si REyo te saco de SOLs'aigo?
—Yo te daré dos miviDOdos,
yo te REdaré dos miviSOLdos,
yo te d(e)MImré dos miviDOdos,
(l')uREno es de oro i SOL(l')otro es plata.
DO RE SOL
MIm DO RE SOL
—No quiero yo no miviDOdos,
no quiero REyo no miviSOLdos,
no quiero MImyo no mividos, DO
lo que REquiero es la SOLtu alma.
La meva ànima és per DOmi,
la meva àREnima és per SOLmi,
la meva MImànima és per DOmi
i el REmeu cos, la mar SOLsalada.
DO FA SOL DO
FA SOL DO
FA SOL DO
FA SOL DO
FA DO SOL DO
FA DO SOL DO
FA DO SOL DO
FA DO SOL DO
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