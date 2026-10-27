SOLAmb aquest aire de metec, REjueu errant, pastor grec, REi els meus cabells als quatre vents, RE7i aquest mirar tan indecís, SOLara amargant, ara endolcit, SOLde dies bons i de mal temps, SOLpotser faig pinta d’haver estat SOLlladre de fruites i de blats, REde camps que acaricia el sol, DOperò és que m’hi ajec i hi faig l’aSImmor LAmcom hi he jugat i m’hi he perdut, SOLsense mai perdre-m’hi del tot.
SOLAmb aquest aire de metec, REjueu errant, pastor grec, REi els meus cabells als quatre vents, RE7i aquests meus ulls descolorits, SOLverdosos, blaus, mig enfosquits, SOLem faig mirall de tots aquells SOLamb qui he sofert, amb qui he gaudit. LAmPerquè el meu cor no s’ha rendit REni penedit d’anar més lluny DOd’on algú diu que ens atuSImrem LAmsi no volem anar a l’infern, SOLcosa que mai no m’he cregut.
SOLAmb aquest aire de metec, REjueu errant, pastor grec, REi els meus cabells als quatre vents, RE7vinc a trobar-te i a sentir SOLcom és d’immens aquest camí SOLque encara tornaria a fer, SOLcamí de totes les olors, DOdel gessamí dels meus reSImcords REd’Alexandria i d’Istanbul; DOi com voldria perdre-SImm’hi LAmi enamorar-m’hi com ahir SOLans que se m’acluquin els ulls.
I com voldria perdre-REm’hi RE7i enamorar-m’hi com aSOLhir DOans que se m’acluquin els SOLulls.