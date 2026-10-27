El metec (Acords)

Amb aquest aire de metec

Acords Acords
Marina Rossell
marina rossell marina rossell canta moustaki
marina rossell marina rossell canta moustaki
SOL RE RE7 DO SIm LAm

SOLAmb aquest aire de metec,
REjueu errant, pastor grec,
REi els meus cabells als quatre vents,
RE7i aquest mirar tan indecís,
SOLara amargant, ara endolcit,
SOLde dies bons i de mal temps,
SOLpotser faig pinta d’haver estat
SOLlladre de fruites i de blats,
REde camps que acaricia el sol,
DOperò és que m’hi ajec i hi faig l’aSImmor
LAmcom hi he jugat i m’hi he perdut,
SOLsense mai perdre-m’hi del tot.

SOLAmb aquest aire de metec,
REjueu errant, pastor grec,
REi els meus cabells als quatre vents,
RE7i aquests meus ulls descolorits,
SOLverdosos, blaus, mig enfosquits,
SOLem faig mirall de tots aquells
SOLamb qui he sofert, amb qui he gaudit.
LAmPerquè el meu cor no s’ha rendit
REni penedit d’anar més lluny
DOd’on algú diu que ens atuSImrem
LAmsi no volem anar a l’infern,
SOLcosa que mai no m’he cregut.

SOLAmb aquest aire de metec,
REjueu errant, pastor grec,
REi els meus cabells als quatre vents,
RE7vinc a trobar-te i a sentir
SOLcom és d’immens aquest camí
SOLque encara tornaria a fer,
SOLcamí de totes les olors,
DOdel gessamí dels meus reSImcords
REd’Alexandria i d’Istanbul;
DOi com voldria perdre-SImm’hi
LAmi enamorar-m’hi com ahir
SOLans que se m’acluquin els ulls.

I com voldria perdre-REm’hi
RE7i enamorar-m’hi com aSOLhir
DOans que se m’acluquin els SOLulls.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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