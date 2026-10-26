El meu cos és teu (Acords)

Una dona llença un tros de pa

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ho tenim tot
joan dausa ho tenim tot
LAmUna dona llença un tros de MImpa
i un núvol de coSOLloms
s'acosta cap al FAbanc.
LAmI ara, fent un crit, els faig marMImxar
i m'enduc aquell crosSOLtó.
Hi ha un nen que em mira esFAtrany.

I té DOraó.
I SOLtens raó.
Però abans de MI7dir-me que estic FAboig,
deixeu-me SOLdir
que no soc DOjo.

LAm MIm SOL FA x2

LAmCreuo el teu carrer sense mirar.
MImSento veus que SOLcriden
i algun cotxe freFAnant.
LAmUna moto em dona un cop al braç
MImi ara el tio es SOLgira
i em fa que no amb el FAcap.

I té DOraó.
I SOLtens raó.
Però abans de MI7dir-me que estic FAboig,
deixeu-me SOLdir,
deixeu-me SOLdir
que SOLno soc jo.

Fa un LAmtemps que el SOLmeu cos és
FAteu...
FATeu...
FATeu...
FATeu...
I tens DOraó.
I SOLtens raó.
No sé què hi MI7faig al teu FAportal
picant de SOLnit.

I tens DOraó.
I SOLtens raó.
Però abans de MI7dir-me que esFAtic
SOLboig,
deixeu-me SOLdir
que SOLno soc jo.

DO SOL MI7→ FA SOL x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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