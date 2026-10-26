LAmUna dona llença un tros de MImpa
i un núvol de coSOLloms
s'acosta cap al FAbanc.
LAmI ara, fent un crit, els faig marMImxar
i m'enduc aquell crosSOLtó.
Hi ha un nen que em mira esFAtrany.
I té DOraó.
I SOLtens raó.
Però abans de MI7dir-me que estic FAboig,
deixeu-me SOLdir
que no soc DOjo.
LAm MIm SOL FA x2
LAmCreuo el teu carrer sense mirar.
MImSento veus que SOLcriden
i algun cotxe freFAnant.
LAmUna moto em dona un cop al braç
MImi ara el tio es SOLgira
i em fa que no amb el FAcap.
I té DOraó.
I SOLtens raó.
Però abans de MI7dir-me que estic FAboig,
deixeu-me SOLdir,
deixeu-me SOLdir
que SOLno soc jo.
Fa un LAmtemps que el SOLmeu cos és
FAteu...
FATeu...
FATeu...
FATeu...
I tens DOraó.
I SOLtens raó.
No sé què hi MI7faig al teu FAportal
picant de SOLnit.
I tens DOraó.
I SOLtens raó.
Però abans de MI7dir-me que esFAtic
SOLboig,
deixeu-me SOLdir
que SOLno soc jo.
DO SOL MI7→ FA SOL x2
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