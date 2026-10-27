SIm LA MI
SImHola, ratolí suau i petit.
LASoc el teu cantant prefeMIrit.
SImJo em moro per tu i tu et mors per mi,
LAi pel meu vers atreMIvit.
SImEl meu hàmster va anar a Cuba… I què?
LADoncs jo me'n vaig a MarraMIqueix.
SImSi hi ha una dona que té mal de cap,
LAproveu de fer-li menjar MIpeix.
SImAi! Ai! Manta i carretera,
fer el LAtomàquet pel món senMIcer.
SImAi! Ai! Carretera i manta
i una LAnoia que vol dir-se OMIdette.
SImAi! Ai! Manta i carretera.
CarquiLAnyolis, pets de monja i MImel.
SImAi! Ai! Carretera i manta
i els teus LAllavis de pur caraMImel.
SIm LA MI
SImSoc llatí com ho era en Ciceró,
LAcriat al món del canaMIló.
SImMoc els malucs amb gràcia i distinció,
però de LAcert no sé els malucs què MIsón.
SImTu ja saps que jo t'estimaré
ben LAbé fins l'últim combreMIgar.
SImI si el meu hàmster va anar a Cuba… Què?
Doncs LAjo me'n vaig a SabaMIdell.
SImAi! Ai! Manta i carretera,
fer el LAtomàquet pel món senMIcer.
SImAi! Ai! Carretera i manta.
El meu LAsomni és que em diguin JoMIsep.
SImAi! Ai! Tot un món per fer-hi el préssec.
CarquiLAnyolis, pets de monja i MImel.
SImAi! Ai! Carretera i manta
i els teus LAllavis de pur caraMImel.
SIm
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