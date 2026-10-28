El meu país és l'Empor
la seva gent, les seves
Del surrealisme de Da
el meu país és l'Empor
No deixis mai de cami
Els seus camins deixen pet
Ningú no espera marxar
què bonic és tornar a
I com vesteix la prima
als jardins del para
com llueixen les al
a
El meu país és l'Empor
Soc fill de la tramun
que despentina tots els
tan salvatge i indo
Aquí descansa l'aigua
quan el cel es torna
i respira el mar tran
des
El meu país és l'Empor
El meu país és l'Empor
Entre vinyes i po
el meu país és l'Empor
El meu país és l'Empor
El meu país és l'Empor
Ningú no espera marxar
què bonic és tornar a