El meu país és l'Empordà (Acords)

El meu país és l'Empordà

Acords Acords
Miquel Abras
miquel abras el meu pais es l emporda
miquel abras el meu pais es l emporda
SOL

El meu país és l'EmporSOLdà:
la seva gent, les seves MImplaces.
Del surrealisme de DaDOlí al paladar del ben serREvit,
el meu país és l'EmporSOLdà.

No deixis mai de camiSOLnar.
Els seus camins deixen petMImjada.
Ningú no espera marxar DOmai, i qui marxa sempre esREcriu:
què bonic és tornar a SOLcasa.

I com vesteix la primaSOLvera
als jardins del paraMIm7dís,
com llueixen les alDObades
a REdalt del MontSOLgrí!

FA#m7
El meu país és l'EmporLAdà.
Soc fill de la tramunFA#m7tana,
que despentina tots els REpins, impossible d'atuMIrar,
tan salvatge i indoLAmable.

Aquí descansa l'aigua LAblava
quan el cel es torna FA#m7nit,
i respira el mar tranREquil
des MIdel Port PeleLAgrí.

El meu país és l'EmporLAdà.
El meu país és l'EmporFA#m7dà.
Entre vinyes i poREmers, de Port-bou a Sant FeMIliu,
el meu país és l'EmporLAdà.

El meu país és l'EmporLAdà.
El meu país és l'EmporFA#m7dà.
Ningú no espera marxar REmai, i qui marxa sempre esMIcriu:
què bonic és tornar a LAcasa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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