El meu
SOLpoble té una REplaça de re SOLcords,
fanals encesos i banderetes de co
RElors,
i un gran
DOball diri REgeix les nits d'es SOLtiu,
a
SIm→vui que LA#m→tothom LAmriu, avui que REés festa ma SOLjor.
A
SIm→la plaça, DOde nit REs'hi aplega tot SOLhom,
ballen nens pe
DOtits, se REnyores i SOLsenyors,
ballen lluny els
DOque a REvui ja no hi SOLsón,
i entre les llums
DOi el fum, balla REel nen que vaig SOLser jo.
I en mig de la
REnit, que envolta la SOLplaça,
tot és com a
REhir, aquí el temps no SOLpassa.
Enmig de la
REnit, que envolta la DOplaça,
com quan érem pe
SOLtits, com quan érem pe RE→ RE7tits,
queda't avui a
SOLcasa.
Que
SIm→potser de DOmà REno ens podrem tro SOLbar,
balla aquesta
DOnit el que REballaríem SOLsempre.
Que potser de
DOmà REno podrem ba SOLllar,
queda't aquí amb
DOmi, com si et REquedessis per SOLsempre. SOL→ SIm→ DO RE SOL FA DO RE SOL x2
M'he perdut pels car
RErers de mati SOLnada,
el passeig, la plaça, la botiga de la
REmare.
He guar
DOdat els tre REsors en mil can SOLçons,
l'es
SIm→calfor LA#m→dels LAmveïns i els qui han REfet de mi qui SOLsoc.
I en mig de la
REnit, que envolta la SOLplaça,
tot és com a
REhir, aquí el temps no SOLpassa.
Enmig de la
REnit, que envolta la DOplaça,
com quan érem pe
SOLtits, com quan érem pe RE→ RE7tits,
la vida balla des
SOLcalça.
Que
SIm→potser de DOmà REno ens podrem tro SOLbar,
balla aquesta
DOnit el que REballaríem SOLsempre.
Que potser de
DOmà REno podrem ba SOLllar,
queda't aquí amb
DOmi, com si et REquedessis per SOLsempre. SOL→ SIm→ DO RE SOL FA DO RE SOL x2 DOSón de foc els teus pe SOLtons, que s'encenen DOde nit i cremen SOLla matinada. DOSón l'or que abraça el ro SOLdamón i apaga DOel neguit, avui que SOLtorna a casa. DOSón de foc els teus pe SOLtons, que s'encenen DOde nit i cremen SOLla matinada. DOSón l'or que abraça el ro SOLdamón i apaga DOel neguit, avui que SOLtorna a casa. SIm→ DOSón de REfoc els teus pe SOL→ FA→ DOtons! RE→ SOL SIm→ DOSón de REfoc els teus pe SOL→ FA→ DOtons! RE→ SOL SIm→ DOSón de REfoc els teus pe SOL→ FA→ DOtons! RE→ SOL SIm→ DOSón de REfoc els teus pe SOL→ FA→ DOtons! RE→ SOL
fanals encesos i banderetes de co
i un gran
a
A
ballen nens pe
ballen lluny els
i entre les llums
I en mig de la
tot és com a
Enmig de la
com quan érem pe
queda't avui a
Que
balla aquesta
Que potser de
queda't aquí amb
M'he perdut pels car
el passeig, la plaça, la botiga de la
He guar
l'es
I en mig de la
tot és com a
Enmig de la
com quan érem pe
la vida balla des
Que
balla aquesta
Que potser de
queda't aquí amb