El meu poble (Acords)

El meu poble té una plaça de records

Acords Acords
Txarango
El meu SOLpoble té una REplaça de reSOLcords,
fanals encesos i banderetes de coRElors,
i un gran DOball diriREgeix les nits d'esSOLtiu,
aSIm→vui que LA#m→tothom LAmriu, avui que REés festa maSOLjor.

A SIm→la plaça, DOde nit REs'hi aplega totSOLhom,
ballen nens peDOtits, seREnyores i SOLsenyors,
ballen lluny els DOque aREvui ja no hi SOLsón,
i entre les llums DOi el fum, balla REel nen que vaig SOLser jo.

I en mig de la REnit, que envolta la SOLplaça,
tot és com aREhir, aquí el temps no SOLpassa.
Enmig de la REnit, que envolta la DOplaça,
com quan érem peSOLtits, com quan érem peRE→RE7tits,
queda't avui a SOLcasa.

Que SIm→potser deDOREno ens podrem troSOLbar,
balla aquesta DOnit el que REballaríem SOLsempre.
Que potser deDOREno podrem baSOLllar,
queda't aquí amb DOmi, com si et REquedessis per SOLsempre.

SOL→ SIm→ DO RE SOL FA DO RE SOL x2

M'he perdut pels carRErers de matiSOLnada,
el passeig, la plaça, la botiga de la REmare.
He guarDOdat els treREsors en mil canSOLçons,
l'esSIm→calfor LA#m→dels LAmveïns i els qui han REfet de mi qui SOLsoc.

I en mig de la REnit, que envolta la SOLplaça,
tot és com aREhir, aquí el temps no SOLpassa.
Enmig de la REnit, que envolta la DOplaça,
com quan érem peSOLtits, com quan érem peRE→RE7tits,
la vida balla desSOLcalça.

Que SIm→potser deDOREno ens podrem troSOLbar,
balla aquesta DOnit el que REballaríem SOLsempre.
Que potser deDOREno podrem baSOLllar,
queda't aquí amb DOmi, com si et REquedessis per SOLsempre.

SOL→ SIm→ DO RE SOL FA DO RE SOL x2

DOSón de foc els teus peSOLtons, que s'encenen
DOde nit i cremen SOLla matinada.
DOSón l'or que abraça el roSOLdamón i apaga
DOel neguit, avui que SOLtorna a casa.
DOSón de foc els teus peSOLtons, que s'encenen
DOde nit i cremen SOLla matinada.
DOSón l'or que abraça el roSOLdamón i apaga
DOel neguit, avui que SOLtorna a casa.

SIm→DOSón de REfoc els teus peSOL→FA→DOtons!RE→SOL
SIm→DOSón de REfoc els teus peSOL→FA→DOtons!RE→SOL
SIm→DOSón de REfoc els teus peSOL→FA→DOtons!RE→SOL
SIm→DOSón de REfoc els teus peSOL→FA→DOtons!RE→SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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