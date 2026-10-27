La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
tant se
hi ha per
Deixa que el
deixa que tot
Fes que el meu
deixa que et
Deixa que el
deixa que tot
Fes que el meu
deixa que et
La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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