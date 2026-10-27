El meu radar (Acords)

Portem massa temps a casa tancats

Acords Acords
Quart Primera
quart primera pellicules
quart primera pellicules

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA#Portem massa temps a casa tanDO#cats,
RE#ml’hivern era fred i s’ha fet molt LA#m→SIllarg.
FA#Estén els malDO#sons, deixa’ls asseLA#mcar,
RE#mque m’han dit que aquest sol tot ho pot cuLA#mrar,
tant se SIval que t’hagin FA#fet molt de DO#→SImal.

FA#No em sembla una idea gaire briDO#llant
RE#mquedar-se dins d’aquest pou empoLA#m→SItrat.
FA#Aixeca’t, que DO#sense tu estic perLA#mdut.
RE#mTu ets el meu radar que detecta LA#mquan
hi ha perSIsones doFA#lentes al volDO#→SItant.

Deixa que el RE#mmón sigui un SOL#lloc més SIclar,
deixa que totRE#mhom et veSOL#gi briSIllar.
Fes que el meu FA#món sigui DO#molt més SIclar, SOL#m
deixa que et FA#pugui torDO#nar a miSIrar.
Deixa que el RE#mmón sigui un SOL#lloc més SIclar,
deixa que totRE#mhom et veSOL#gi briSIllar.
Fes que el meu FA#món sigui DO#molt més SIclar, SOL#m
deixa que et FA#pugui torDO#nar a miSIrar.

FA# DO# FA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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