SIEl FA#meu MIveí de FA#sota SIés FA#un bon MIjan reFA#cent jubilat. SIVa FA#néixer a MIprop de FA#Ronda, SIun FA#petit MIpoble que no ha oblidat.
SIFA#MIFA#
SI→FA#VinMIgué FA#per ser manobre, SI→FA#farà MIja FA#més de trenta-sis anys. SIMés FA#tard, porMItà la FA#dona SIi van FA#obrir MIun bar FA#resSItaurant.
Malgrat tots FA#els problemes, SOL#mtingueren LAdos brivalls MIque van FA#pujar amb penes, MIesforços FA#i treballs.
SIEl meu FA#veí de SOL#msota FA#era del SIPSUC, va lluiFA#tar pel SOL#mnostre FA#país venSIçut. En va aFA#prendre la SOL#mllengua a esFA#tones MIi, malgrat venir de fora, FA#em va ensenyar què és ser cataSIlà.
SIEl FA#meu MIveí de FA#sota SI→FA#recorMIda FA#el fill gran, mort pel cavall, SI→FA#menMItre FA#el petit esmorza SI→FA#intoMIleFA#rància i odi SIracial.
El noi ha FA#sortit fatxa, SOL#mviolent i amb LAres al cap. MIDisfruta FA#fotent canya MIals pobres FA#immigrants.
SIEl meu FA#veí de SOL#msota FA#ara no SIsurt, creu FA#que el que ell repreSOL#msenta FA#no té fuSItur. Mentre FA#para la SOL#mtaula, FA#pensa: MI"Després de tanta feina, FA#no és just que em senti tan derrotat".
SIFA#MIFA# x2
MIFA#SOL#mLAMIFA#SOL#mFA#
SIEl meu FA#veí de SOL#msota FA#ara no SIsurt, creu FA#que el que ell repreSOL#msenta FA#no té fuSItur. No sap FA#què no va SOL#mfer bé i FA#pensa: MI"De què ha servit la feina FA#si ara tinc a casa MItot el que jo odiava FA#i vaig combatre durant tants SIanys".