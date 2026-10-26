El meu veí de sota (Acords)

El meu veí de sota

Acords Acords
Els Pets
els pets agost
els pets agost
SI FA# MI FA# x2

SIEl FA#meu MIveí de FA#sota
SIés FA#un bon MIjan reFA#cent jubilat.
SIVa FA#néixer a MIprop de FA#Ronda,
SIun FA#petit MIpoble que no ha oblidat.

SI FA# MI FA#

SI→FA#VinMIgué FA#per ser manobre,
SI→FA#farà MIja FA#més de trenta-sis anys.
SIMés FA#tard, porMItà la FA#dona
SIi van FA#obrir MIun bar FA#resSItaurant.

Malgrat tots FA#els problemes,
SOL#mtingueren LAdos brivalls
MIque van FA#pujar amb penes,
MIesforços FA#i treballs.

SIEl meu FA#veí de SOL#msota FA#era del SIPSUC,
va lluiFA#tar pel SOL#mnostre FA#país venSIçut.
En va aFA#prendre la SOL#mllengua a esFA#tones
MIi, malgrat venir de fora,
FA#em va ensenyar què és ser cataSIlà.

SIEl FA#meu MIveí de FA#sota
SI→FA#recorMIda FA#el fill gran, mort pel cavall,
SI→FA#menMItre FA#el petit esmorza
SI→FA#intoMIleFA#rància i odi SIracial.

El noi ha FA#sortit fatxa,
SOL#mviolent i amb LAres al cap.
MIDisfruta FA#fotent canya
MIals pobres FA#immigrants.

SIEl meu FA#veí de SOL#msota FA#ara no SIsurt,
creu FA#que el que ell repreSOL#msenta FA#no té fuSItur.
Mentre FA#para la SOL#mtaula, FA#pensa:
MI"Després de tanta feina,
FA#no és just que em senti tan derrotat".

SI FA# MI FA# x2

MI FA# SOL#m LA MI FA# SOL#m FA#

SIEl meu FA#veí de SOL#msota FA#ara no SIsurt,
creu FA#que el que ell repreSOL#msenta FA#no té fuSItur.
No sap FA#què no va SOL#mfer bé i FA#pensa:
MI"De què ha servit la feina
FA#si ara tinc a casa
MItot el que jo odiava
FA#i vaig combatre durant tants SIanys".

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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