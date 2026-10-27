LAI enredant per allà
MIi enredant per aquí
SI7d'aquesta manera
MIem va pujar a mi.
MImTeixits venia el SI7meu pare
MImper la comarca SI7de Vic
SOLi la gent que li REcomprava
DOli deien el mig SI7amic.
MIQui és que es vol deixar enredar
SI7per un gitano eixerit?
SOLA qui em comREpri una camisa,
DOli regalo un SI7cobrellit!
LAI enredant per allà
MIi enredant per aquí
SI7d'aquesta manera
MIem va pujar a mi.
MImAixí es guanyava SI7la vida
MImel meu pare, el SI7mig amic,
SOLi el pobre del que REli comprava
DOse'n quedava SI7ben lluït.
MIPerò ho feia amb una gràcia
SI7i hi posava tant d'estil
SOLque inclús REhavia venut trajos
DOa algun guàrSI7dia civil.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.