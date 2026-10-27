SOL MIm DO RE
SOLA través del MImbalcó,
LAm7entre terrats i teuRElades,
SOLpuc veure un MImesquitx
LAm7de blau marí que em porta RErecords.
SOLDe les nits senMImse son,
LAm7estirats a la REplatja,
SOLmorint-me de MImganes
LAm7de robar-te un REpetó.
DOI si tanco els REulls,
soc un vaiSOLxell que va soMImbrevolant
LAmper damunt de REfums i antenes,
LAm7llest per aterRErar.
I els dies passen SOLlents, però puc espeRErar
que arribi ja el bon DOtemps i poder canREviar
semàfors per esSOLtrelles
i cares MImllargues per somDOriures al REsol.
I encara que no ho SOLsembli, sé que arribaREran
els dies on tot semDObla de color REde mar.
La foto que vaig fer-te SOLem diu,
sense dir ni MImpiu, que tindrem el DOmillor dels esREtius.
SOL MIm DO RE
SOLA través del MImbalcó,
LAm7veig com els dies s'aREllarguen,
SOLi l'aire que es filtra MImem diu
LAm7fluixet que ja falREta poc.
DOI si tanco els REulls,
soc un aSOLvió que sura MImper la mar
LAmesquivant pluREja i tempestes,
LAm7llest per atraREcar.
I els dies passen SOLlents, però puc espeRErar
que arribi ja el bon DOtemps i poder canREviar
semàfors per esSOLtrelles
i cares MImllargues per somDOriures al REsol.
I encara que no ho SOLsembli, sé que arribaREran
els dies on tot semDObla de color REde mar.
La foto que vaig fer-te SOLem diu,
sense dir ni MImpiu, que tindrem el DOmillor dels esREtius.
SOL MIm DO RE
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