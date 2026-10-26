RE#mMira com neixen arrels de molècules i estels DO#d’un punt insignifiSOL#mcant. RE#mDe llumins que ja s’han fos del silenci silenciós DO#del més petit dels deSOL#mtalls.
On és el RE#mfoc? On és la FA#llum? A l’horitDO#zó algú va SOL#mfent senyals de fum. On és el RE#mlloc que viu tan FA#lluny de l’endemà? DO#El so de l’aire SOL#msempre ens guiarà.
RE#mMira just al teu davant un desig que surt volant DO#i fa enlairar un cor de SOL#mplom. RE#mUn segon per rumiar els mitjons que he de triar DO#o el millor gos per a un SOL#mnom.
On és el RE#mfoc? On és la FA#llum? A l’horitDO#zó algú va SOL#mfent senyals de fum. On és el RE#mlloc que viu tan FA#lluny de l’endemà? DO#El so de l’aire SOL#msempre ens guiarà. I canviaDO#ran les estaRE#mcions, igual que SOL#jo, de pantaSIlons. On és la DO#llum? On és el RE#mfoc?
RE#mMira com neixen arrels de molècules i estels DO#d’un punt insignifiSOL#mcant. RE#mDe llumins que ja s’han fos del silenci silenciós DO#del més petit dels deSOL#mtalls.
On és el RE#mfoc? On és la FA#llum? A l’horitDO#zó algú va SOL#mfent senyals de fum. On és el RE#mlloc que viu tan FA#lluny de l’endemà? DO#El so de l’aire SOL#msempre ens guiarà. On és el RE#mfoc? On és la FA#llum? A l’horitDO#zó algú va SOL#mfent senyals de fum. On és el RE#mlloc que viu tan FA#lluny de DO#l’enSOL#mdemà?