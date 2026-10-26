El millor gos per a un nom (Acords)

Mira com neixen arrels de molècules i estels

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc
RE#m DO# SOL#m

RE#mMira com neixen arrels de molècules i estels
DO#d’un punt insignifiSOL#mcant.
RE#mDe llumins que ja s’han fos del silenci silenciós
DO#del més petit dels deSOL#mtalls.

On és el RE#mfoc? On és la FA#llum?
A l’horitDO#zó algú va SOL#mfent senyals de fum.
On és el RE#mlloc que viu tan FA#lluny
de l’endemà? DO#El so de l’aire SOL#msempre ens guiarà.

RE#mMira just al teu davant un desig que surt volant
DO#i fa enlairar un cor de SOL#mplom.
RE#mUn segon per rumiar els mitjons que he de triar
DO#o el millor gos per a un SOL#mnom.

On és el RE#mfoc? On és la FA#llum?
A l’horitDO#zó algú va SOL#mfent senyals de fum.
On és el RE#mlloc que viu tan FA#lluny
de l’endemà? DO#El so de l’aire SOL#msempre ens guiarà.
I canviaDO#ran les estaRE#mcions, igual que SOL#jo,
de pantaSIlons. On és la DO#llum? On és el RE#mfoc?

RE#mMira com neixen arrels de molècules i estels
DO#d’un punt insignifiSOL#mcant.
RE#mDe llumins que ja s’han fos del silenci silenciós
DO#del més petit dels deSOL#mtalls.

On és el RE#mfoc? On és la FA#llum?
A l’horitDO#zó algú va SOL#mfent senyals de fum.
On és el RE#mlloc que viu tan FA#lluny
de l’endemà? DO#El so de l’aire SOL#msempre ens guiarà.
On és el RE#mfoc? On és la FA#llum?
A l’horitDO#zó algú va SOL#mfent senyals de fum.
On és el RE#mlloc que viu tan FA#lluny
de DO#l’enSOL#mdemà?

SI DO# RE#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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