SOL L'hivern va ma RE tar una planta.

SOL Estiu, carre RE tera i manta,

i LA bé, tot MIm bé, en un SOL cotxe de llo RE guer.

SOL Surem un a SIm vui salvatge,

SOL tu, jo buscant RE una platja.

I LA veig, ja ho MIm veig,

que la SOL llum que tant m'agrada era als teus SIm ulls.



SOL Beure RE quan tenim SIm set

SOL és el RE millor que hem LA fet

i entre MIm sal RE i SOL sol mai no tocar ter SIm ra.



SOL La brisa des RE fà el miratge.

SOL Maleta no és RE equipatge,

i LA sé, ja ho MIm sé, que l'al SOL bada va pri RE mer.

SOL Dilluns, tova SIm llola estesa.

SOL Dimarts, una RE mandra espessa.

És LA pur, tan MIm pur

que di SOL vendres «I'm in love», com diu The SIm Cure.



SOL Beure RE quan tenim SIm set

SOL és el RE millor que hem LA fet

i entre MIm sal RE i SOL sol mai no tocar ter SIm ra.

SOL Riure RE quan tenim SIm fred

SOL és el RE millor que hem LA fet

i pen MIm jar-li RE el SOL mort a la primave LA ra.



SOL Resseguim li MIm torals, SIm

LA→ SOL caminets i DO postals MIm

LA→ SOL i berenar so MIm ta uns SIm pins. DO SOL



SIm→ SOL Beure RE quan tenim SIm set

SOL és el RE millor que hem LA fet

i entre MIm sal RE i SOL sol mai no tocar ter SIm ra.

SOL Riure RE quan tenim SIm fred

SOL és el RE millor que hem LA fet

i pen MIm jar-li RE el SOL mort a la primave SIm ra.