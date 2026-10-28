El millor que hem fet (Acords)

L'hivern va matar una planta

Acords Acords
Blaumut
blaumut el millor que hem fet
blaumut el millor que hem fet
SOLL'hivern va maREtar una planta.
SOLEstiu, carreREtera i manta,
i LAbé, tot MImbé, en un SOLcotxe de lloREguer.
SOLSurem un aSImvui salvatge,
SOLtu, jo buscant REuna platja.
I LAveig, ja ho MImveig,
que la SOLllum que tant m'agrada era als teus SImulls.

SOLBeure REquan tenim SImset
SOLés el REmillor que hem LAfet
i entre MImsal REi SOLsol mai no tocar terSImra.

SOLLa brisa desREfà el miratge.
SOLMaleta no és REequipatge,
i LAsé, ja ho MImsé, que l'alSOLbada va priREmer.
SOLDilluns, tovaSImllola estesa.
SOLDimarts, una REmandra espessa.
És LApur, tan MImpur
que diSOLvendres «I'm in love», com diu The SImCure.

SOLBeure REquan tenim SImset
SOLés el REmillor que hem LAfet
i entre MImsal REi SOLsol mai no tocar terSImra.
SOLRiure REquan tenim SImfred
SOLés el REmillor que hem LAfet
i penMImjar-li REel SOLmort a la primaveLAra.

SOLResseguim liMImtorals, SIm
LA→SOLcaminets i DOpostals MIm
LA→SOLi berenar soMImta uns SImpins. DO SOL

SIm→SOLBeure REquan tenim SImset
SOLés el REmillor que hem LAfet
i entre MImsal REi SOLsol mai no tocar terSImra.
SOLRiure REquan tenim SImfred
SOLés el REmillor que hem LAfet
i penMImjar-li REel SOLmort a la primaveSImra.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi