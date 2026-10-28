SOLL'hivern va maREtar una planta. SOLEstiu, carreREtera i manta, i LAbé, tot MImbé, en un SOLcotxe de lloREguer. SOLSurem un aSImvui salvatge, SOLtu, jo buscant REuna platja. I LAveig, ja ho MImveig, que la SOLllum que tant m'agrada era als teus SImulls.
SOLBeure REquan tenim SImset SOLés el REmillor que hem LAfet i entre MImsal REi SOLsol mai no tocar terSImra.
SOLLa brisa desREfà el miratge. SOLMaleta no és REequipatge, i LAsé, ja ho MImsé, que l'alSOLbada va priREmer. SOLDilluns, tovaSImllola estesa. SOLDimarts, una REmandra espessa. És LApur, tan MImpur que diSOLvendres «I'm in love», com diu The SImCure.
SOLBeure REquan tenim SImset SOLés el REmillor que hem LAfet i entre MImsal REi SOLsol mai no tocar terSImra. SOLRiure REquan tenim SImfred SOLés el REmillor que hem LAfet i penMImjar-li REel SOLmort a la primaveLAra.
SOLResseguim liMImtorals, SIm LA→SOLcaminets i DOpostals MIm LA→SOLi berenar soMImta uns SImpins. DOSOL
SIm→SOLBeure REquan tenim SImset SOLés el REmillor que hem LAfet i entre MImsal REi SOLsol mai no tocar terSImra. SOLRiure REquan tenim SImfred SOLés el REmillor que hem LAfet i penMImjar-li REel SOLmort a la primaveSImra.