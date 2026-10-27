Intro: LA RE x4



Una LA carta em va dur un RE missatger.

Des LA prés la vaig RE llegir,

et LA deia preso RE nera,

ben LA fort lligada RE allí.

Es LA timaves lo RE senzill,

tu LA eres veu, eres RE dolor.

Oh! FA#m No! Oh! RE No!

Estaves MI nua, sense LA res.



Hauries pogut tocar el RE cel

amb mi LA al teu cos RE tat.

Ésser ben LA lliure passa per l'a RE mor.

I ara LA queda molt per RE fer,

i aquesta LA porta mor i es tan RE ca

és la que LA ho pot arre RE glar.

Oh! FA#m No! Oh! RE No!

Serà di MI fícil sortir LA bé.



Un moment sense la meva an RE goixa,

no em LA preocupa el RE perquè,

he o LA blidat completament RE ara

el LA que sento sobre RE això.

Oh! FA#m No! Oh! RE No!

No puc es MI tar sense LA tu.



LA RE x8



Ara LA vull aprofi RE tar,

no puc LA matar aquest de RE sig.

Té el meu LA cor, si us plau, no el tren RE quis.

Vull que LA sempre sigui ai RE xí.

La por em LA frena, però vin RE dré.

Si us plau, LA nena, espera a RE quí.

Oh! FA#m No! Oh! RE No!

Vindré a MI treure't d'aquest LA pou.



Un moment sense la meva an RE goixa,

no em LA preocupa el RE perquè,

he o LA blidat completament RE ara

el LA que sento sobre RE això.

Oh! FA#m No! Oh! RE No!

No puc es MI tar sense LA tu.

Un moment sense la meva an RE goixa,

no em LA preocupa el RE perquè,

he o LA blidat completament RE ara

el LA que sento sobre RE això.

Oh! FA#m No! Oh! RE No!

No puc es MI tar sense LA tu.

Un moment sense la meva an RE goixa,

no em LA preocupa el RE perquè,

he o LA blidat completament RE ara

el LA que sento sobre RE això.

Oh! FA#m No! Oh! RE No!

No puc es MI tar sense LA tu.

Un moment sense la meva an RE goixa,

no em LA preocupa el RE perquè,

he o LA blidat completament RE ara

el LA que sento sobre RE això.

Oh! FA#m No! Oh! RE No!

No puc es MI tar sense LA tu.