Intro:
LA RE x4
Una
LAcarta em va dur un REmissatger.
Des
LAprés la vaig REllegir,
et
LAdeia preso REnera,
ben
LAfort lligada REallí.
Es
LAtimaves lo REsenzill,
tu
LAeres veu, eres REdolor.
Oh!
FA#mNo! Oh! RENo!
Estaves
MInua, sense LAres.
Hauries pogut tocar el
REcel
amb mi
LAal teu cos REtat.
Ésser ben
LAlliure passa per l'a REmor.
I ara
LAqueda molt per REfer,
i aquesta
LAporta mor i es tan REca
és la que
LAho pot arre REglar.
Oh!
FA#mNo! Oh! RENo!
Serà di
MIfícil sortir LAbé.
Un moment sense la meva an
REgoixa,
no em
LApreocupa el REperquè,
he o
LAblidat completament REara
el
LAque sento sobre REaixò.
Oh!
FA#mNo! Oh! RENo!
No puc es
MItar sense LAtu. LA RE x8
Ara
LAvull aprofi REtar,
no puc
LAmatar aquest de REsig.
Té el meu
LAcor, si us plau, no el tren REquis.
Vull que
LAsempre sigui ai RExí.
La por em
LAfrena, però vin REdré.
Si us plau,
LAnena, espera a REquí.
Oh!
FA#mNo! Oh! RENo!
Vindré a
MItreure't d'aquest LApou.
Un moment sense la meva an
REgoixa,
no em
LApreocupa el REperquè,
he o
LAblidat completament REara
el
LAque sento sobre REaixò.
Oh!
FA#mNo! Oh! RENo!
No puc es
MItar sense LAtu.
Un moment sense la meva an
REgoixa,
no em
LApreocupa el REperquè,
he o
LAblidat completament REara
el
LAque sento sobre REaixò.
Oh!
FA#mNo! Oh! RENo!
No puc es
MItar sense LAtu.
Un moment sense la meva an
REgoixa,
no em
LApreocupa el REperquè,
he o
LAblidat completament REara
el
LAque sento sobre REaixò.
Oh!
FA#mNo! Oh! RENo!
No puc es
MItar sense LAtu.
Un moment sense la meva an
REgoixa,
no em
LApreocupa el REperquè,
he o
LAblidat completament REara
el
LAque sento sobre REaixò.
Oh!
FA#mNo! Oh! RENo!
No puc es
MItar sense LAtu.
Una
Des
et
ben
Es
tu
Oh!
Estaves
Hauries pogut tocar el
amb mi
Ésser ben
I ara
i aquesta
és la que
Oh!
Serà di
Un moment sense la meva an
no em
he o
el
Oh!
No puc es
Ara
no puc
Té el meu
Vull que
La por em
Si us plau,
Oh!
Vindré a
Un moment sense la meva an
no em
he o
el
Oh!
No puc es
Un moment sense la meva an
no em
he o
el
Oh!
No puc es
Un moment sense la meva an
no em
he o
el
Oh!
No puc es
Un moment sense la meva an
no em
he o
el
Oh!
No puc es