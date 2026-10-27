El missatger (Acords)

Una carta em va dur un missatger

Acords Acords
Menaix a Truà
menaix a trua menaix a trua en directe
menaix a trua menaix a trua en directe
Intro: LA RE x4

Una LAcarta em va dur un REmissatger.
DesLAprés la vaig REllegir,
et LAdeia presoREnera,
ben LAfort lligada REallí.
EsLAtimaves lo REsenzill,
tu LAeres veu, eres REdolor.
Oh! FA#mNo! Oh! RENo!
Estaves MInua, sense LAres.

Hauries pogut tocar el REcel
amb mi LAal teu cosREtat.
Ésser ben LAlliure passa per l'aREmor.
I ara LAqueda molt per REfer,
i aquesta LAporta mor i es tanREca
és la que LAho pot arreREglar.
Oh! FA#mNo! Oh! RENo!
Serà diMIfícil sortir LAbé.

Un moment sense la meva anREgoixa,
no em LApreocupa el REperquè,
he oLAblidat completament REara
el LAque sento sobre REaixò.
Oh! FA#mNo! Oh! RENo!
No puc esMItar sense LAtu.

LA RE x8

Ara LAvull aprofiREtar,
no puc LAmatar aquest deREsig.
Té el meu LAcor, si us plau, no el trenREquis.
Vull que LAsempre sigui aiRExí.
La por em LAfrena, però vinREdré.
Si us plau, LAnena, espera aREquí.
Oh! FA#mNo! Oh! RENo!
Vindré a MItreure't d'aquest LApou.

Un moment sense la meva anREgoixa,
no em LApreocupa el REperquè,
he oLAblidat completament REara
el LAque sento sobre REaixò.
Oh! FA#mNo! Oh! RENo!
No puc esMItar sense LAtu.
Un moment sense la meva anREgoixa,
no em LApreocupa el REperquè,
he oLAblidat completament REara
el LAque sento sobre REaixò.
Oh! FA#mNo! Oh! RENo!
No puc esMItar sense LAtu.
Un moment sense la meva anREgoixa,
no em LApreocupa el REperquè,
he oLAblidat completament REara
el LAque sento sobre REaixò.
Oh! FA#mNo! Oh! RENo!
No puc esMItar sense LAtu.
Un moment sense la meva anREgoixa,
no em LApreocupa el REperquè,
he oLAblidat completament REara
el LAque sento sobre REaixò.
Oh! FA#mNo! Oh! RENo!
No puc esMItar sense LAtu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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