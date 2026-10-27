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El moment que no surt mai a les cançons (Acords)

Ella et parla d'amor quan tens son

Acords Acords
Mishima
LA REm LA REm FA MI FA MI MI7

LAElla et parla d'amor REmquan tens son,
LAdiu que ets tu REmel que la poses així,
LApeREmrò tu no LAt'ho REmcreus,
FAni t'ho vols MIcreure. MI7

LAEt toca amb els peus REmfreds sota el llençol
LAi et fa carícies que REmconvoquen sospirs,
LAperò aREmvui no vols LAni penREmsar-hi,
FAavui millor que ni et MItoquin. MI7

LAAra venen REmles misèries LAde l'aREmmor,
LAel moment que no REmsurt mai a LAles cançons.
REmDona'm una mica LAmés!
REmDona'm una mica LAmés!
FADona'm una mica MImés! MI7

LA REm LA REm FA MI FA MI MI7

LAJa ho REmsé, que és pitLAjor fer-ho per diREmners.
LAJa ho REmsé, que deLAmà serà un altre REmdia,
FAperò demà encara no ha MIarriMI7bat…

LAi ara veREnen les misèries LAde l'aREmor,
LAel moment que no REsurt mai a LAles REcançons.
FADona'm una mica MImés! MI7
FADona'm una mica MImés! MI7
FADona'm una mica MImés! MI7
LAAra venen REles misèries LAde l'aREmor,
LAel moment que no REsurt mai a LAles REcançons,
FAles cançons d'aMImor. MI7

LA RE LA MI♭
LA RE LA MI♭
LA RE LA MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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