LAElla et parla d'amor REmquan tens son, LAdiu que ets tu REmel que la poses així, LApeREmrò tu no LAt'ho REmcreus, FAni t'ho vols MIcreure. MI7
LAEt toca amb els peus REmfreds sota el llençol LAi et fa carícies que REmconvoquen sospirs, LAperò aREmvui no vols LAni penREmsar-hi, FAavui millor que ni et MItoquin. MI7
LAAra venen REmles misèries LAde l'aREmmor, LAel moment que no REmsurt mai a LAles cançons. REmDona'm una mica LAmés! REmDona'm una mica LAmés! FADona'm una mica MImés! MI7
LAREmLAREmFAMIFAMIMI7
LAJa ho REmsé, que és pitLAjor fer-ho per diREmners. LAJa ho REmsé, que deLAmà serà un altre REmdia, FAperò demà encara no ha MIarriMI7bat…
LAi ara veREnen les misèries LAde l'aREmor, LAel moment que no REsurt mai a LAles REcançons. FADona'm una mica MImés! MI7 FADona'm una mica MImés! MI7 FADona'm una mica MImés! MI7 LAAra venen REles misèries LAde l'aREmor, LAel moment que no REsurt mai a LAles REcançons, FAles cançons d'aMImor. MI7