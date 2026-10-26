  • Catorze /
  • Acords /
  • El món de veritat ft. Juan Magán i Victor Magan (Acords)

El món de veritat ft. Juan Magán i Victor Magan (Acords)

Després dels mil m'agrada que hem intercanviat

Acords Acords
Buhos
buhos la nit esta que crema
buhos la nit esta que crema
FA DO SOL LAm
FA DO SOL LAm

DesFAprés dels mil DOm'agrada SOLque hem interLAmcanviat
i els FAcors de maDOtinada SOLque ens fem LAmd'amagat,
de FAveure els dos la DOlluna, caSOLdascú al seu LAmterrat,
FAN.C. DO SOL LAm
veiem-FAnos ja de DOuna en SOLel món de LAmveritat.

Oh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL

Que la LAm7story més FAbonica és DOla que mai MImes publica,
i el TikLAm7Tok que és més FAperfecte és si DOem balles MImen directe.
No vull LAm7que em tornis FAa obrir per DOparlar-nos MImper privat.
Ens toLAm7ca sortir uFAna nit, DOdescobrim junts MImla ciutat.

DesFAprés dels mil DOm'agrada SOLque hem interLAmcanviat
i els FAcors de maDOtinada SOLque ens fem LAmd'amagat,
de FAveure els dos la DOlluna, caSOLdascú al seu LAmterrat,
FAN.C. DO SOL LAm
veiem-FAnos ja de DOuna en SOLel món de LAmveritat.

Oh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL

Mai LAm7no, FAmai vaig DOsentir MImles coses LAm7com les diu
el FAcor. La DOllum no MImem deixa veure LAm7el cim.
Tinc la miFArada DOposada en conMImquistar-te,
i ara tu LAm7dius que res FAm'agraDOda sinó parMImlar de tu,

de coses que FADOque SOLem posaLAmria tonto.
Ensenya'm les FAteDOves SOLcartes i LAmjuguem
a fer-ho tot FAmal, tot DOmal, SOLtot mal,
però mai jo FAet DOfaSOLré cap mal, LAmcap mal.

Oh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL
LAmOh-oh-oh-FAoh-oh! DO SOL

DesFAprés dels mil DOm'agrada SOLque hem interLAmcanviat
i els FAcors de maDOtinada SOLque ens fem LAmd'amagat,
de FAveure els dos la DOlluna, caSOLdascú al seu LAmterrat,
FAN.C. DO SOL LAm
veiem-FAnos ja de DOuna en SOLel món de LAmveritat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi