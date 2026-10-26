DesFAprés dels mil DOm'agrada SOLque hem interLAmcanviat i els FAcors de maDOtinada SOLque ens fem LAmd'amagat, de FAveure els dos la DOlluna, caSOLdascú al seu LAmterrat, FAN.C. DOSOLLAm veiem-FAnos ja de DOuna en SOLel món de LAmveritat.
Que la LAm7story més FAbonica és DOla que mai MImes publica, i el TikLAm7Tok que és més FAperfecte és si DOem balles MImen directe. No vull LAm7que em tornis FAa obrir per DOparlar-nos MImper privat. Ens toLAm7ca sortir uFAna nit, DOdescobrim junts MImla ciutat.
DesFAprés dels mil DOm'agrada SOLque hem interLAmcanviat i els FAcors de maDOtinada SOLque ens fem LAmd'amagat, de FAveure els dos la DOlluna, caSOLdascú al seu LAmterrat, FAN.C. DOSOLLAm veiem-FAnos ja de DOuna en SOLel món de LAmveritat.
Mai LAm7no, FAmai vaig DOsentir MImles coses LAm7com les diu el FAcor. La DOllum no MImem deixa veure LAm7el cim. Tinc la miFArada DOposada en conMImquistar-te, i ara tu LAm7dius que res FAm'agraDOda sinó parMImlar de tu,
de coses que FAsé DOque SOLem posaLAmria tonto. Ensenya'm les FAteDOves SOLcartes i LAmjuguem a fer-ho tot FAmal, tot DOmal, SOLtot mal, però mai jo FAet DOfaSOLré cap mal, LAmcap mal.
DesFAprés dels mil DOm'agrada SOLque hem interLAmcanviat i els FAcors de maDOtinada SOLque ens fem LAmd'amagat, de FAveure els dos la DOlluna, caSOLdascú al seu LAmterrat, FAN.C. DOSOLLAm veiem-FAnos ja de DOuna en SOLel món de LAmveritat.