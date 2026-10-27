La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭ProvaSI♭ré DOmd'entendre el SOLmmón en un caLA♭fè. MI♭LA♭→DOm→SI♭ MI♭FingiSI♭ré DOmllegir el diSOLmari com si LA♭res. MI♭LA♭→DOm→SI♭
SOLmDe cop i volta, d'un pleLA♭gat, SI♭ho entendré, ho veuré tot DOmclar. TrobaMI♭ràs seFAmgur tot el LA♭que no t'he doMI♭nat. TrobaSI♭ràs alFAmgú que et LA♭→doni tranSI♭→quil·liDOmtat; moriSOLmrà per LA♭tu.
MI♭SI♭DOmSOLmLA♭MI♭LA♭DOm→SI♭
SOLmDe cop i volta, d'un pleLA♭gat, SI♭ho entendré, ho veuré tot DOmclar. TrobaMI♭ràs seFAmgur tot el LA♭que no t'he doMI♭nat. TrobaSI♭ràs alFAmgú que et LA♭→doni tranSI♭→quil·liDOmtat; moriSOLmrà per LA♭tu.
DOmPreparaSI♭rà el teu esmorMI♭zar, DOmdormint, t'aSI♭gafarà la MI♭mà. DOmI sense SI♭tu no entendrà el MI♭món DOmi junts veuSI♭reu la fi de MI♭tot. DOmEt parlaSI♭rà del seu pasMI♭sat, DOmnoies de SI♭qui s'ha enamoMI♭rat. DOmI veuràs SI♭el sentit de MI♭tot, DOmquan et parSI♭laven de l'aMI♭mor.