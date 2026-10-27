El món en un cafè (Acords)

Provaré d'entendre el món en un cafè. (xiulant...)

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭ProvaSI♭DOmd'entendre el SOLmmón en un caLA♭fè. MI♭ LA♭→ DOm→ SI♭
MI♭FingiSI♭DOmllegir el diSOLmari com si LA♭res. MI♭ LA♭→ DOm→ SI♭

SOLmDe cop i volta, d'un pleLA♭gat,
SI♭ho entendré, ho veuré tot DOmclar.
TrobaMI♭ràs seFAmgur tot el LA♭que no t'he doMI♭nat.
TrobaSI♭ràs alFAmgú que et LA♭→doni tranSI♭→quil·liDOmtat;
moriSOLmrà per LA♭tu.

MI♭ SI♭ DOm SOLm LA♭ MI♭ LA♭ DOm→ SI♭

SOLmDe cop i volta, d'un pleLA♭gat,
SI♭ho entendré, ho veuré tot DOmclar.
TrobaMI♭ràs seFAmgur tot el LA♭que no t'he doMI♭nat.
TrobaSI♭ràs alFAmgú que et LA♭→doni tranSI♭→quil·liDOmtat;
moriSOLmrà per LA♭tu.

DOmPreparaSI♭rà el teu esmorMI♭zar,
DOmdormint, t'aSI♭gafarà la MI♭mà.
DOmI sense SI♭tu no entendrà el MI♭món
DOmi junts veuSI♭reu la fi de MI♭tot.
DOmEt parlaSI♭rà del seu pasMI♭sat,
DOmnoies de SI♭qui s'ha enamoMI♭rat.
DOmI veuràs SI♭el sentit de MI♭tot,
DOmquan et parSI♭laven de l'aMI♭mor.

DOm SI♭ MI♭ x4
DOm MI♭ FAm LA♭
DOm SI♭ FAm LA♭
DOm SI♭ LA♭
MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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