REMentre tu esperes el teu dia, el teu moment, la teva SOLhora de LAglòria, REcreues els dits i t'encomanes a un destí que mai SOLarriba. LAAi! Vida.
El temps SIm→fuig per LA→no torSOLnar mentre SIm→tots fem LA→altres REplans, tot coSIm→mença amb LA→un sol SOLpas i SIm→l'únic rumb posSOL→sible és endaLAvant.
REHey! Avui el món és teu, la vida no s'esLApera, SIm→pren imLA→puls i REsent REque avui el món és teu, no miris mai enLArere, SIm→cavalLA→quem el REtemps.
REQue no hi ha exactes ni perfectes, sols miratges que ens enSOLceguen, proLAmeses. RELes millors coses, les més bones, les que no tenen mesuSOLra ja són LAteves.
Des que SIm→neixes LA→fins que SOLmors hi ha una SIm→brúixoLA→la al teu REcor, pren-la i SIm→viu caLA→da seSOLgon com SIm→si fos l'últim SOL→dia en aquest LAmón.
REHey! Avui el món és teu, la vida no s'esLApera, SIm→pren imLA→puls i REsent REque avui el món és teu, no miris mai enLArere, SIm→cavalLA→quem el REtemps.
LASIm→LA→RE REsus4→SIm→LA→FA#m→RE
SImHey! Quantes canFA#mçons hem deixat de canSOLtar per la LApor a desafinar! SImHey! Quantes ocaFA#msions hem deixat escaSOLpar! Digue'm LAqui ens les tornarà. SImHey! Quantes emoFA#mcions hem deixat de senSOLtir per teLAmor a ser ferits! SImHey! Quantes veFA#mritats hem callat com coSOLvards! Potser LAés l'hora de canviar!
Des que SIm→neixes LA→fins que SOLmors hi ha una SIm→brúixoLA→la al teu REcor, pren-la i SIm→viu caLA→da seSOLgon com SIm→si fos l'últim SOL→dia en aquest LAmón.
REHey! Avui el món és teu, la vida no s'esLApera, SIm→pren imLA→puls i REsent REque avui el món és teu, no miris mai enLArere, SIm→cavalLA→quem el REtemps. REHey! Avui el món és teu, la vida no s'esLApera, SIm→pren imLA→puls i REsent REque avui el món és teu, no miris mai enLArere, SIm→cavalLA→quem el REtemps.