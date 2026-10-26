El món és teu (Acords)

Mentre tu esperes el teu dia

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
REMentre tu esperes el teu dia,
el teu moment, la teva SOLhora de LAglòria,
REcreues els dits i t'encomanes
a un destí que mai SOLarriba. LAAi! Vida.

El temps SIm→fuig per LA→no torSOLnar
mentre SIm→tots fem LA→altres REplans,
tot coSIm→mença amb LA→un sol SOLpas
i SIm→l'únic rumb posSOL→sible és endaLAvant.

REHey! Avui el món és teu,
la vida no s'esLApera, SIm→pren imLA→puls i REsent
REque avui el món és teu,
no miris mai enLArere, SIm→cavalLA→quem el REtemps.

REQue no hi ha exactes ni perfectes,
sols miratges que ens enSOLceguen, proLAmeses.
RELes millors coses, les més bones,
les que no tenen mesuSOLra ja són LAteves.

Des que SIm→neixes LA→fins que SOLmors
hi ha una SIm→brúixoLA→la al teu REcor,
pren-la i SIm→viu caLA→da seSOLgon
com SIm→si fos l'últim SOL→dia en aquest LAmón.

REHey! Avui el món és teu,
la vida no s'esLApera, SIm→pren imLA→puls i REsent
REque avui el món és teu,
no miris mai enLArere, SIm→cavalLA→quem el REtemps.

LA SIm→ LA→ RE
REsus4→ SIm→ LA→ FA#m→ RE

SImHey! Quantes canFA#mçons hem deixat de canSOLtar
per la LApor a desafinar!
SImHey! Quantes ocaFA#msions hem deixat escaSOLpar!
Digue'm LAqui ens les tornarà.
SImHey! Quantes emoFA#mcions hem deixat de senSOLtir
per teLAmor a ser ferits!
SImHey! Quantes veFA#mritats hem callat com coSOLvards!
Potser LAés l'hora de canviar!

Des que SIm→neixes LA→fins que SOLmors
hi ha una SIm→brúixoLA→la al teu REcor,
pren-la i SIm→viu caLA→da seSOLgon
com SIm→si fos l'últim SOL→dia en aquest LAmón.

REHey! Avui el món és teu,
la vida no s'esLApera, SIm→pren imLA→puls i REsent
REque avui el món és teu,
no miris mai enLArere, SIm→cavalLA→quem el REtemps.
REHey! Avui el món és teu,
la vida no s'esLApera, SIm→pren imLA→puls i REsent
REque avui el món és teu,
no miris mai enLArere, SIm→cavalLA→quem el REtemps.

LA SIm→ LA→ RE
REsus4→ SIm→ LA→ FA#m→ RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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