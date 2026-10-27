El monstre de Banyoles (Acords)

Ens ho diu la història d'un vell poble

Acords Acords
Toni Giménez
Intro: LA MI LA

Ens ho LAmdiu la història d'un vell REmpoble
que hi habiMItava un monstre, fa molts anys.
Diuen LAmque treia foc per les oREmrelles
i per la boMIca, pel nas i pels queixals.

És el LAmon, mon, el monstre de BaSInyoles
que men, men, MImen, que menjava perLAsones. Oh! I tant!
És el mon, mon, el monstre de BaSInyoles,
una per MIdia sense fer LAterrabastall.

Com LAmveureu, tenia tanta REmgana
que s'empasMIsava els bous de tres en tres,
i LAmels cavallers, que amb ell volien REmbrega,
se'ls endraMIpava com qui no menja res.

És el LAmon, mon, el monstre de BaSInyoles
que men, men, MImen, que menjava perLAsones. Oh! I tant!
És el mon, mon, el monstre de BaSInyoles,
una per MIdia sense fer LAterrabastall.

I la LAmgent de tota la conREmtrada un tracte,
amb MIgràcia, amb ell varen signar,
donant-LAmli cols, patates i REmalbergínies
perMIquè aquell monstre es tornés vegetarià.

És el LAmon, mon, el monstre de BaSInyoles
que men, men, MImen, que menjava perLAsones. Oh! I tant!
És el mon, mon, el monstre de BaSInyoles,
una per MIdia sense fer LAterrabastall.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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