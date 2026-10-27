Intro:
LA MI LA
Ens ho
LAmdiu la història d'un vell REmpoble
que hi habi
MItava un monstre, fa molts anys.
Diuen
LAmque treia foc per les o REmrelles
i per la bo
MIca, pel nas i pels queixals.
És el
LAmon, mon, el monstre de Ba SInyoles
que men, men,
MImen, que menjava per LAsones. Oh! I tant!
És el mon, mon, el monstre de Ba
SInyoles,
una per
MIdia sense fer LAterrabastall.
Com
LAmveureu, tenia tanta REmgana
que s'empas
MIsava els bous de tres en tres,
i
LAmels cavallers, que amb ell volien REmbrega,
se'ls endra
MIpava com qui no menja res.
És el
LAmon, mon, el monstre de Ba SInyoles
que men, men,
MImen, que menjava per LAsones. Oh! I tant!
És el mon, mon, el monstre de Ba
SInyoles,
una per
MIdia sense fer LAterrabastall.
I la
LAmgent de tota la con REmtrada un tracte,
amb
MIgràcia, amb ell varen signar,
donant-
LAmli cols, patates i REmalbergínies
per
MIquè aquell monstre es tornés vegetarià.
És el
LAmon, mon, el monstre de Ba SInyoles
que men, men,
MImen, que menjava per LAsones. Oh! I tant!
És el mon, mon, el monstre de Ba
SInyoles,
una per
MIdia sense fer LAterrabastall.
Ens ho
que hi habi
Diuen
i per la bo
És el
que men, men,
És el mon, mon, el monstre de Ba
una per
Com
que s'empas
i
se'ls endra
És el
que men, men,
És el mon, mon, el monstre de Ba
una per
I la
amb
donant-
per
És el
que men, men,
És el mon, mon, el monstre de Ba
una per