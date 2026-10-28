REmQuan DOla nit s'escampa
REmsobre un fons vermell,
DOl'univers dels arbres
REmperd un altre cel.
És LAel món que et deixaré.
REmL'hoDOritzó s'emplena
REmamb relleus de foc,
DOdibuixant les llances
REmd'un exèrcit roig.
És LAla força dels inferns.
FA DO REm
FAMorDOta la vida,
SI♭ja DOningú em mira
SI♭quan DO→REmcrido fort,
FAnoDOmés silenci
SI♭enDOtre les branques
SI♭dels DOarREmbres morts.
SenDOto els brams salvatges
REmdels esperits del bosc,
DOvan deixant imatges
REmde cendres i d'horror.
Al LAmuseu dels arbres morts.
REmHan DOballat, els arbres,
REmla dansa de la mort
DOsota un cel de flames
REmi música de fons.
És LAl'orquestra del metall.
FAMorDOta la vida,
SI♭ja DOningú em mira
SI♭quan DO→REmcrido fort,
FAnoDOmés silenci
SI♭enDOtre les branques
SI♭dels DOarREmbres morts.
FAMorDOta la vida,
SI♭ja DOningú em mira
SI♭quan DO→REmcrido fort,
FAnoDOmés silenci
SI♭enDOtre les branques
SI♭dels DOarREmbres morts.
REmEl DOrecord se'm clava
REmcom un tronc roent
DOen el fons de l'ànima,
REmveient l'últim ocell.
MenLAtre vola pel desert.
REmPle DOde plors, sense aigua,
REmbuscant un racó
DOon la llum m'hi ofegui
REmla vista de colors.
Al LAmuseu dels arbres morts.
FAMorDOta la vida...
FAMorDOta la vida...
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