El noi del port (Acords)

Al port em diuen Ramón

Acords Acords
El noi del port
Al DOport em diSOLuen RaFAmón,
RaDOmón ‘el SOLnen rodaFAmón’.
MalDOgrat pel SOLmón no he volFAtat encara,
DOcrec que en conec els paSOLranys.

DOTornen els SOLpescaFAdors
desDOprés SOLd’un intens FAjorn.
DOQuan em SOLdonen resFAquícies de peix,
DOno em cal remoure la SOLbrossa.

DOSoc arriSOLbat al coFAbert,
DOque és fet SOLd’antigues goFAletes.
DOAmb un lluSOLmí encenc FAun fogoFAmnet.
Em DOsembla que oloro la SOLglòria.

DOAra que el SOLmar ja emFApara la lluna,
DOm’omplo el SOLventre i el FAdels meus gats,
DOque no deiSOLxen ni les esFApines, FAm
DOm’adormo veient-los SOLmenjar.

SoDOmio que un dia seré SOLpescador,
i quan FAtorni a SOLport ben DOxop
després d’una intensa jorSOLnada,
esperaFAré que m’espeSOLrin els DOgats.

Pescaré la poSOLbresa,
en daFAré a reis, SOLnobles i DOrics
perquè ells també SOLpuguin tastar
FAquè és el que SOLmou aquest DOmón.

Pescaré l’aleSOLgria,
però la FAtornaré SOLal DOmar
perquè quan jo ja no SOLvolti pel món
totFAhom la SOLpugui pesDOcar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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