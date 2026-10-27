Al
DOport em di SOLuen Ra FAmón,
Ra
DOmón ‘el SOLnen roda FAmón’.
Mal
DOgrat pel SOLmón no he vol FAtat encara, DOcrec que en conec els pa SOLranys. DOTornen els SOLpesca FAdors
des
DOprés SOLd’un intens FAjorn. DOQuan em SOLdonen res FAquícies de peix, DOno em cal remoure la SOLbrossa. DOSoc arri SOLbat al co FAbert, DOque és fet SOLd’antigues go FAletes. DOAmb un llu SOLmí encenc FAun fogo FAmnet.
Em
DOsembla que oloro la SOLglòria. DOAra que el SOLmar ja em FApara la lluna, DOm’omplo el SOLventre i el FAdels meus gats, DOque no dei SOLxen ni les es FApines, FAm DOm’adormo veient-los SOLmenjar.
So
DOmio que un dia seré SOLpescador,
i quan
FAtorni a SOLport ben DOxop
després d’una intensa jor
SOLnada,
espera
FAré que m’espe SOLrin els DOgats.
Pescaré la po
SOLbresa,
en da
FAré a reis, SOLnobles i DOrics
perquè ells també
SOLpuguin tastar FAquè és el que SOLmou aquest DOmón.
Pescaré l’ale
SOLgria,
però la
FAtornaré SOLal DOmar
perquè quan jo ja no
SOLvolti pel món
tot
FAhom la SOLpugui pes DOcar.
Ra
Mal
des
Em
So
i quan
després d’una intensa jor
espera
Pescaré la po
en da
perquè ells també
Pescaré l’ale
però la
perquè quan jo ja no
tot