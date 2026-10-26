MI LAm
MI LAm
LAmTots els colors del verd.
MISota un cel de plom
MIque el sol vol trencar.
LAmTots els colors del verd
LAmen aquell mes de maig.
LAmPortava el vent la força
MId'un poble que ha sofert tant.
LAmPortava la força el vent
LAmd'un poble que ens han amagat.
Tots els colors del MIverd
LAmsota un cel ben tancat.
LAmI l'aigua és sempre vida
MIentre muntanyes i valls.
LAmI l'aigua és sempre vida
LAmsota la grisor del cel.
Tots els colors del MIverd
LAmen aquell mes de maig.
LAmÉs tan vell i arrelat.
MITan antic com el temps,
MIel dolor d'aquella gent.
LAmÉs tan vell i arrelat.
LAmCom tots els colors del verd
LAmen aquell mes de maig.
LAmTots els colors del verd,
MIgora Euskadi, diuen fort.
LAmLa gent, la terra i el mar
LAmallà al País Basc.
LAmTots els colors del verd,
MIgora Euskadi, diuen fort.
LAmLa gent, la terra i el mar
LAmallà al País Basc.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.