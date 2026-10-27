El pescador (Acords)

S’obren els ulls d’un jove pescador que s’aixeca ben d’hora i surt al balcó

Acords Acords
Els Aritenoides
Intro: FA REm SI♭ DO x2

FAS’obren els ulls d’un REmjove pescador que s’aiSI♭xeca ben d’hora i DOsurt al balcó.
FAEl mar MediterraREmni el saluda radiant i SI♭acaricia la barca; DOel noi va salpant.
FALa forta tramuntaREmna l’empeny cap al sud. Al MaSI♭resme veu noies que el DOdeixen perdut.
FABarcelona impoREmnent, un accent diferent. M’hi queSI♭daré uns quants dies, quin DOlloc més sorprenent!

FA REm SI♭ DO

El cuFAriós mariner va seREmguir costa avall, una SI♭Costa Daurada, que DOs’obre a nous
paraFAdisos interns d’humils REmi pagesos, llaüts i SI♭muralles, garriDOgues i peixos.
Al fons FAes divisen uns alREmbins gegants i llurs valls et SI♭conviden a esDOtar-hi tot l’any.
I d’aFAllà fins al delta baixem REmnavegant per un riu que eSI♭namora, mentre que DOes va fent gran.

FA MI→ MI7

LAmDescoFAbrint el REmmeu MIsus4→país, MI
LAmcada FAlloc, l’insREmtant MIsus4→precís. MI

MI♭ RE MI

LAmDifeFArents, inREmclús esMIsus4→tranys, MI
LAmperò al FAfinal, REmtots cataMIsus4→lans. MI

FA REm SI♭ DO x2

Poso FArumb a ses illes, el REmvent a favor. A mà SI♭dreta hi deixo amics, nois DOque apitxen molt.
Trobo FAfestes a cales de REmdia i de nit, SI♭hi ha vaixells que leviten DOun mar cristal·lí.
I desFAprés m'encamino REmde nou cap al nord, caSI♭sa meva m'espera, m'aDOcosto al meu port.
Una FAlínia perfecta REmlimita amb el mar SI♭i diviso la platja, on DOtants cops he jugat.

FA MI→ MI7

LAmDescoFAbrint el REmmeu MIsus4→país, MI
LAmcada FAlloc, l’insREmtant MIsus4→precís. MI

MI♭ RE MI

LAmDifeFArents, inREmclús esMIsus4→tranys, MI
LAmperò al FAfinal, REmtots cataMIsus4→lans. MI

FA REm SI♭ DO x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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