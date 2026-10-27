Intro:
FA REm SI♭ DO x2 FAS’obren els ulls d’un REmjove pescador que s’ai SI♭xeca ben d’hora i DOsurt al balcó. FAEl mar Mediterra REmni el saluda radiant i SI♭acaricia la barca; DOel noi va salpant. FALa forta tramunta REmna l’empeny cap al sud. Al Ma SI♭resme veu noies que el DOdeixen perdut. FABarcelona impo REmnent, un accent diferent. M’hi que SI♭daré uns quants dies, quin DOlloc més sorprenent! FA REm SI♭ DO
El cu
FAriós mariner va se REmguir costa avall, una SI♭Costa Daurada, que DOs’obre a nous
para
FAdisos interns d’humils REmi pagesos, llaüts i SI♭muralles, garri DOgues i peixos.
Al fons
FAes divisen uns al REmbins gegants i llurs valls et SI♭conviden a es DOtar-hi tot l’any.
I d’a
FAllà fins al delta baixem REmnavegant per un riu que e SI♭namora, mentre que DOes va fent gran. FA MI→ MI7 LAmDesco FAbrint el REmmeu MIsus4→país, MI LAmcada FAlloc, l’ins REmtant MIsus4→precís. MI MI♭ RE MI LAmDife FArents, in REmclús es MIsus4→tranys, MI LAmperò al FAfinal, REmtots cata MIsus4→lans. MI FA REm SI♭ DO x2
Poso
FArumb a ses illes, el REmvent a favor. A mà SI♭dreta hi deixo amics, nois DOque apitxen molt.
Trobo
FAfestes a cales de REmdia i de nit, SI♭hi ha vaixells que leviten DOun mar cristal·lí.
I des
FAprés m'encamino REmde nou cap al nord, ca SI♭sa meva m'espera, m'a DOcosto al meu port.
Una
FAlínia perfecta REmlimita amb el mar SI♭i diviso la platja, on DOtants cops he jugat. FA MI→ MI7 LAmDesco FAbrint el REmmeu MIsus4→país, MI LAmcada FAlloc, l’ins REmtant MIsus4→precís. MI MI♭ RE MI LAmDife FArents, in REmclús es MIsus4→tranys, MI LAmperò al FAfinal, REmtots cata MIsus4→lans. MI FA REm SI♭ DO x2
El cu
para
Al fons
I d’a
Poso
Trobo
I des
Una