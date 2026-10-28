El pi de Formentor (Acords)

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet el cor del temps
maria del mar bonet el cor del temps
DO LAm MIm

Mon DOcor estima un MImarbre! LAmMés vell que l’oliSOLvera,
més poFAderós que el DOroure, més REmverd que el taSOLronLAger, SI DO
conserva de ses fuMImlles l’eLAmterna primaSOLvera,
i FAlluita amb les venDOtades REmque atupen la SOL→LAribeSI→DOra,
com un FAgegant DOguerrer. MIm LAm SOL

DONo guaita per ses SOLfulles la LAmflor enamoraSOLda;
no va FAla fontaDOnella ses REmombres a beSOLsar; LA SI DO
mes Déu ungí d’aMImroma sa tesLAmta conSOLsagrada
i FAli donà per terDOra l’esREmquerpa serralaSOLda, LA SI DO
per font la FAimmensa DOmar. MIm LAm SOL

DOQuan lluny, damunt les MImones, renaix LAmla llum diviSOLna,
no FAcanta per ses DObranques l’auREmcell que encatiSOL→LAvam; SI DO
lo crit sublim esMImcolta de LAml’àguila maSOLrina,
o FAdel voltor que DOpuja REmsent l’ala gegantiSOLna LA SI DO
remoure FAson fuDOllam. MIm LAm SOL

DODel llim d’aquesta MImterra sa LAmvida no susSOLtenta;
reFAvincla per les DOroques REmsa poderosa SOLrel, LA SI DO
té pluges i roSOLsades i LAmvents i llum arSOLdenta;
i, FAcom un vell proDOfeta, rep REmvida i s’aliSOLmenLAta SI DO
de les aFAmors del DOcel. MIm LAm SOL

DOArbre sublim! Del geMImni n’és LAmell la viva iSOLmatge:
doFAmina les muntaDOnyes i aREmguaita l’infiSOL→LA→SI→DOnit;
per ell la terra MImés dura, mes LAmbesa son raSOLmatge
lo FAcel que l’enaDOmora i REmté el llamp i l’oSOL→LAratge SI DO
per glòFAria i per DOdelit. MIm LAm SOL

DOOh! Sí: que quan a MImlloure LAmbramulen les SOLventades
i FAsembla entre DOl’escuma REmque tombi el SOLseu LApeSI→DOnyal,
llavors ell riu MImi canta més LAmfort que les oSOLnades,
i FAvencedor espolDOsa daREmmunt les nuvolades SOL LA SI DO
sa cabeFAllera reDOial. MIm LAm SOL

DOArbre, mon cor t’enveMImja. SoLAmbre la terra SOLimpura,
com FAuna penyora DOsanta duREmré jo el teu SOL→LAreSI→DOcord.
Lluitar constant MImi vèncer, regLAmnar sobre SOLl’altura
i aFAlimentar-se i DOviure REmde cel i de llum SOL→LApuSI→DOra…
Oh! ViFAda! Oh! Noble DOsort! MIm LAm SOL

DOAmunt, ànima SOLforta! LAmTraspassa la SOLboirada
i FAarrela dins DOl’altura REmcom l’arbre SOL→LAdels SIpeDOnyals.
Veuràs caure a MImtes plantes la LAmmar del món SOLirada,
i FAtes cançons DOtranREmquil·les ’niran per la SOL→LAvenSItaDOda
com l’au FAdels temDOporals. MIm LAm SOL
Com DOl’au FAdels temDOporals. FA
Com DOl’au FAdels temDOporals. FA DO MIm LAm SOL FA SOL DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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