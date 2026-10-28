Mon DOcor estima un MImarbre! LAmMés vell que l’oliSOLvera, més poFAderós que el DOroure, més REmverd que el taSOLronLAger, SIDO conserva de ses fuMImlles l’eLAmterna primaSOLvera, i FAlluita amb les venDOtades REmque atupen la SOL→LAribeSI→DOra, com un FAgegant DOguerrer. MImLAmSOL
DONo guaita per ses SOLfulles la LAmflor enamoraSOLda; no va FAla fontaDOnella ses REmombres a beSOLsar; LASIDO mes Déu ungí d’aMImroma sa tesLAmta conSOLsagrada i FAli donà per terDOra l’esREmquerpa serralaSOLda, LASIDO per font la FAimmensa DOmar. MImLAmSOL
DOQuan lluny, damunt les MImones, renaix LAmla llum diviSOLna, no FAcanta per ses DObranques l’auREmcell que encatiSOL→LAvam; SIDO lo crit sublim esMImcolta de LAml’àguila maSOLrina, o FAdel voltor que DOpuja REmsent l’ala gegantiSOLna LASIDO remoure FAson fuDOllam. MImLAmSOL
DODel llim d’aquesta MImterra sa LAmvida no susSOLtenta; reFAvincla per les DOroques REmsa poderosa SOLrel, LASIDO té pluges i roSOLsades i LAmvents i llum arSOLdenta; i, FAcom un vell proDOfeta, rep REmvida i s’aliSOLmenLAta SIDO de les aFAmors del DOcel. MImLAmSOL
DOArbre sublim! Del geMImni n’és LAmell la viva iSOLmatge: doFAmina les muntaDOnyes i aREmguaita l’infiSOL→LA→SI→DOnit; per ell la terra MImés dura, mes LAmbesa son raSOLmatge lo FAcel que l’enaDOmora i REmté el llamp i l’oSOL→LAratge SIDO per glòFAria i per DOdelit. MImLAmSOL
DOOh! Sí: que quan a MImlloure LAmbramulen les SOLventades i FAsembla entre DOl’escuma REmque tombi el SOLseu LApeSI→DOnyal, llavors ell riu MImi canta més LAmfort que les oSOLnades, i FAvencedor espolDOsa daREmmunt les nuvolades SOLLASIDO sa cabeFAllera reDOial. MImLAmSOL
DOArbre, mon cor t’enveMImja. SoLAmbre la terra SOLimpura, com FAuna penyora DOsanta duREmré jo el teu SOL→LAreSI→DOcord. Lluitar constant MImi vèncer, regLAmnar sobre SOLl’altura i aFAlimentar-se i DOviure REmde cel i de llum SOL→LApuSI→DOra… Oh! ViFAda! Oh! Noble DOsort! MImLAmSOL
DOAmunt, ànima SOLforta! LAmTraspassa la SOLboirada i FAarrela dins DOl’altura REmcom l’arbre SOL→LAdels SIpeDOnyals. Veuràs caure a MImtes plantes la LAmmar del món SOLirada, i FAtes cançons DOtranREmquil·les ’niran per la SOL→LAvenSItaDOda com l’au FAdels temDOporals. MImLAmSOL Com DOl’au FAdels temDOporals. FA Com DOl’au FAdels temDOporals. FADOMImLAmSOLFASOLDO