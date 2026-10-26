El pintor visionari (Acords)

En una mansió de les que el temps ha guarnit

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto la caixa que puja i baixa
lax n busto la caixa que puja i baixa
SOLEn una mansió de les que el SI7temps ha guarMImnit,
DOs'ha trobat arMImraconat un LAmquadre geganREtí.
SOLMolt a prop d'un dit de pols en SI7un manusMImcrit,
DOuna vella insMImpiració reLAmviu el seu deDOsig.

RE DO RE DO RE
SOL x4

SOLQuan el sol desfà els meus somnis SI7cada maMImtí,
DOsento veus de MImmil colors broLAmllant a dins de REmi,
SOLcom imperatius dictant SI7el meu desMImtí.
DOVisc encadenat MImals meus pinzells LAmde dia i DOnit.

SI7Jo he vist la iMImmatge del que alLAmgun dia seRE
SI7l'últim esMImtatge del que aLAmvui se'n diu ésFA→ser huREmà.

SOLAviat serà a punt la tela SI7on fa dies MImvisc
DOi la meva acMImtivitat LAmhaurà escalat el REcim,
SOLdoncs no se m'acut res més. Què SI7més hi ha a afeMImgir
DOquan ja tot MImestà explicat a LAmmode d'art suDOblim?

SI7Què injectarà més MImcalma en el mal LAmde la humaniREtat
SI7que el flascó de MImlaude que sempre he LAmguardat per FAnecessiREtat?

DO SOL x2
MIm DO LAm RE
SOL RE SOL

LAFe em mereix qui s'enREfonsa
FAper pròpia volunREtat,
SOLperò l'home que neix sota el MImmar
meFAreix rescat, meREreix rescat.

LACom més vell em faig, més veig que DO#tot té un FA#msentit,
REperò no és de FA#ml'estil de tot SImallò que a mi m'han MIdit
LAi ara que pressento que m'arDO#riba la FA#mnit,
REserà la meva FA#mobra mestra SImper qui parli per REmi, per mi.
Oh! SImSí. MI RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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