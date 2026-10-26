SOLEn una mansió de les que el SI7temps ha guarMImnit, DOs'ha trobat arMImraconat un LAmquadre geganREtí. SOLMolt a prop d'un dit de pols en SI7un manusMImcrit, DOuna vella insMImpiració reLAmviu el seu deDOsig.
REDOREDORE SOL x4
SOLQuan el sol desfà els meus somnis SI7cada maMImtí, DOsento veus de MImmil colors broLAmllant a dins de REmi, SOLcom imperatius dictant SI7el meu desMImtí. DOVisc encadenat MImals meus pinzells LAmde dia i DOnit.
SI7Jo he vist la iMImmatge del que alLAmgun dia seRErà SI7l'últim esMImtatge del que aLAmvui se'n diu ésFA→ser huREmà.
SOLAviat serà a punt la tela SI7on fa dies MImvisc DOi la meva acMImtivitat LAmhaurà escalat el REcim, SOLdoncs no se m'acut res més. Què SI7més hi ha a afeMImgir DOquan ja tot MImestà explicat a LAmmode d'art suDOblim?
SI7Què injectarà més MImcalma en el mal LAmde la humaniREtat SI7que el flascó de MImlaude que sempre he LAmguardat per FAnecessiREtat?
DOSOL x2 MImDOLAmRE SOLRESOL
LAFe em mereix qui s'enREfonsa FAper pròpia volunREtat, SOLperò l'home que neix sota el MImmar meFAreix rescat, meREreix rescat.
LACom més vell em faig, més veig que DO#tot té un FA#msentit, REperò no és de FA#ml'estil de tot SImallò que a mi m'han MIdit LAi ara que pressento que m'arDO#riba la FA#mnit, REserà la meva FA#mobra mestra SImper qui parli per REmi, per mi. Oh! SImSí. MIRELA