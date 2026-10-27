REmEn un indret prop del mar hi DOha una escola molt REmespecial, s’hi van reunint tots aDOquells que LA7volen ser piREmrates.
Allà hi va arriFAbar el piDOrata despisREmtat, que, en veure aquella esDOcola, s’hi LA7va voler aREmpuntar! DO
Va FAveure rondar el gran DOcapità, el FAmestre de les canDOçons, que, FAbrúixola en mà, poDOdia trobar REmmil i LA7un treREmsors. FATra la-ra-la-ra-DOla-la! FATra la-ra-ra-DOra! FATra la-ra-la-ra-DOla-la! EsREmcola LA7de piREmrates!
FADOFADOFADOREmLA7REm
Li REmvan ensenyar a nedar entre DOpeixos i tauREmrons, a apedaçar els mitDOjons per LA7ser un bon piREmrata.
A fer molts i molts FAroncs, a miDOrar cap a REml’horitzó, a llegir milers de DOmapes per LA7ser més bon piREmraDOta.
Va FAveure rondar el gran DOcapità, el FAmestre de les canDOçons, que, FAbrúixola en mà, poDOdia trobar REmmil i LA7un treREmsors. FATra la-ra-la-ra-DOla-la! FATra la-ra-ra-DOra! FATra la-ra-la-ra-DOla-la! EsREmcola LA7de piREmrates!
FADOFADOFADOREmLA7REm
CanREmtant vora del foc, va DOveure l’estrella poREmlar; ara ja sap on DOha d’anar per troLA7bar el seu treREmsor.
Amb tot allò aFAprès, va DOsortir a la REmmar i allà per fi es va DOretrobar amb els PiLA7rates RodaREmmons. DO
Va FAveure rondar el gran DOcapità, el FAmestre de les canDOçons, que, FAbrúixola en mà, poDOdia trobar REmmil i LA7un treREmsors. FATra la-ra-la-ra-DOla-la! FATra la-ra-ra-DOra! FATra la-ra-la-ra-DOla-la! EsREmcola LA7de piREmrates!