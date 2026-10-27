El pirata despistat (Acords)

En un indret prop del mar

Acords Acords
El Pot Petit
el pot petit a l aventura
el pot petit a l aventura
REm

REmEn un indret prop del mar
hi DOha una escola molt REmespecial,
s’hi van reunint tots aDOquells
que LA7volen ser piREmrates.

Allà hi va arriFAbar
el piDOrata despisREmtat,
que, en veure aquella esDOcola,
s’hi LA7va voler aREmpuntar! DO

Va FAveure rondar el gran DOcapità,
el FAmestre de les canDOçons,
que, FAbrúixola en mà,
poDOdia trobar REmmil i LA7un treREmsors.
FATra la-ra-la-ra-DOla-la!
FATra la-ra-ra-DOra!
FATra la-ra-la-ra-DOla-la!
EsREmcola LA7de piREmrates!

FA DO FA DO FA DO REm LA7 REm

Li REmvan ensenyar a nedar
entre DOpeixos i tauREmrons,
a apedaçar els mitDOjons
per LA7ser un bon piREmrata.

A fer molts i molts FAroncs,
a miDOrar cap a REml’horitzó,
a llegir milers de DOmapes
per LA7ser més bon piREmraDOta.

Va FAveure rondar el gran DOcapità,
el FAmestre de les canDOçons,
que, FAbrúixola en mà,
poDOdia trobar REmmil i LA7un treREmsors.
FATra la-ra-la-ra-DOla-la!
FATra la-ra-ra-DOra!
FATra la-ra-la-ra-DOla-la!
EsREmcola LA7de piREmrates!

FA DO FA DO FA DO REm LA7 REm

CanREmtant vora del foc,
va DOveure l’estrella poREmlar;
ara ja sap on DOha d’anar
per troLA7bar el seu treREmsor.

Amb tot allò aFAprès,
va DOsortir a la REmmar
i allà per fi es va DOretrobar
amb els PiLA7rates RodaREmmons. DO

Va FAveure rondar el gran DOcapità,
el FAmestre de les canDOçons,
que, FAbrúixola en mà,
poDOdia trobar REmmil i LA7un treREmsors.
FATra la-ra-la-ra-DOla-la!
FATra la-ra-ra-DOra!
FATra la-ra-la-ra-DOla-la!
EsREmcola LA7de piREmrates!

FATra la-ra-la-ra-DOla-la!
FATra la-ra-ra-DOra!
FATra la-ra-la-ra-DOla-la!
EsREmcola LA7de piREmrates!

FA DO FA DO FA DO REm LA7 REm

SI♭Les pirates FAmil avenDOtures viuREmran
i FAmai REmno es rendiDOran!
SI♭Els pirates FAmil avenDOtures viuREmran
i un FAsomni REmperseguiDOran!

REmLo DOlo lo lo
REmlo DOlo lo lo
REmlo DOlo lo lo
REmlo DOlo lo lo REmlo ...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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