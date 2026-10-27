MI LA
MIEstimar-nos els uns als altres,
LAcuidar molt bé les amistats,
MIdeixar que el ritme de les cançons
LAens desperti les emocions.
MI LA
MIUn sol repte en comú,
LAtots i totes ens ajudem,
MIa poc a poc anem creant
LAi de la mà fem bategar el seu cor.
DO#m SI LA
DO#mAl planeSIta vioLAleta,
DO#mquantes SIcoses per aLAprendre!
PeDO#mtits i SIgrans, junts, consLAtruïm
DO#maquest SImón tan diLAvertit.
MIEstimar-nos els uns als altres,
LAcuidar molt bé les amistats,
MIdeixar que el ritme de les cançons
LAens desperti les emocions.
DO#mOhhhh! SI LA
MIAl planeta violeta,
LAquantes coses per aprendre!
MIAl planeta violeta,
LAquantes coses per aprendre!
MIAl planeta violeta,
LAquantes coses per aprendre!
MIAl planeta violeta,
LAquantes coses per aprendre!
I de DO#mla mà fem baSItegar el seu MIcor.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.