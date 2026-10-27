El planeta violeta (Acords)

Estimar-nos els uns als altres

Acords Acords
Els atrapasomnis
els atrapasomnis el planeta violeta
els atrapasomnis el planeta violeta
MI LA

MIEstimar-nos els uns als altres,
LAcuidar molt bé les amistats,
MIdeixar que el ritme de les cançons
LAens desperti les emocions.

MI LA

MIUn sol repte en comú,
LAtots i totes ens ajudem,
MIa poc a poc anem creant
LAi de la mà fem bategar el seu cor.

DO#m SI LA

DO#mAl planeSIta vioLAleta,
DO#mquantes SIcoses per aLAprendre!
PeDO#mtits i SIgrans, junts, consLAtruïm
DO#maquest SImón tan diLAvertit.

MIEstimar-nos els uns als altres,
LAcuidar molt bé les amistats,
MIdeixar que el ritme de les cançons
LAens desperti les emocions.

DO#mOhhhh! SI LA

MIAl planeta violeta,
LAquantes coses per aprendre!
MIAl planeta violeta,
LAquantes coses per aprendre!
MIAl planeta violeta,
LAquantes coses per aprendre!

MIAl planeta violeta,
LAquantes coses per aprendre!
I de DO#mla mà fem baSItegar el seu MIcor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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