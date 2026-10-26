LASense cap pressa, paLA9rem la taula, una cervesa, patates LA7braves. SOLSense problemes, tot SOL7és tan fàcil, REuna conversa i un MIm7piscolabis.
LAQuan tinc el plat a taula i els aLA9mics al meu voltant, no hi ha vida més senzilla ni converLA7sa més genial. SOLDiem quatre tonteries, ens agrada SOL7discutir, REparlem sense cap mania. Visca les doMIm7nes i el vi!
LAMitja vida al meu SOLvoltant. LAAmb amics hi estic tan SOLbé!
LACom vols que no t'estimi amb aquest LA9arròs que em fas, amb la fruita que és tan dolça i amb aLA7quest bon temps que hi ha? SOLNo hi ha vida més senzilla, vull SOL7estar ara i aquí; REno hi ha cap més teoria que la de MIm7saber gaudir.
LAL'alegria s'encomana, el meu déu REés el trufat, LAno hi ha cosa més bonica que senMItir-se estimat. LAEls àngels hi cantaven i jo en faig SOLuna cançó, LAuna xefla a la setmana. Ai! L'airet, l'aiSOLret, l'airó.
LAMitja vida al meu SOLvoltant. LAAmb amics hi estic tan SOLbé!
LASense cap pressa, paLA9rem la taula, una cervesa, patates LA7braves. SOLSense problemes, tot SOL7és tan fàcil, REuna conversa i un MIm7piscolabis.
LAQuan tinc el plat a taula i els aLA9mics al meu voltant, no hi ha vida més senzilla ni converLA7sa més genial. SOLDiem quatre tonteries, ens agrada SOL7discutir, REparlem sense cap mania. Visca les doMIm7nes i el vi!
LAMitja vida al meu SOLvoltant. LAAmb amics hi estic tan SOLbé! LAMitja vida al meu REvoltant. LAAmb amics hi estic tan SOLbé!