El plat a taula (Acords)

Sense cap pressa, parem la taula

Acords Acords
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LASense cap pressa, paLA9rem la taula,
una cervesa, patates LA7braves.
SOLSense problemes, tot SOL7és tan fàcil,
REuna conversa i un MIm7piscolabis.

LAQuan tinc el plat a taula i els aLA9mics al meu voltant,
no hi ha vida més senzilla ni converLA7sa més genial.
SOLDiem quatre tonteries, ens agrada SOL7discutir,
REparlem sense cap mania. Visca les doMIm7nes i el vi!

LAMitja vida al meu SOLvoltant.
LAAmb amics hi estic tan SOLbé!

LACom vols que no t'estimi amb aquest LA9arròs que em fas,
amb la fruita que és tan dolça i amb aLA7quest bon temps que hi ha?
SOLNo hi ha vida més senzilla, vull SOL7estar ara i aquí;
REno hi ha cap més teoria que la de MIm7saber gaudir.

LAL'alegria s'encomana, el meu déu REés el trufat,
LAno hi ha cosa més bonica que senMItir-se estimat.
LAEls àngels hi cantaven i jo en faig SOLuna cançó,
LAuna xefla a la setmana. Ai! L'airet, l'aiSOLret, l'airó.

LAMitja vida al meu SOLvoltant.
LAAmb amics hi estic tan SOLbé!

LASense cap pressa, paLA9rem la taula,
una cervesa, patates LA7braves.
SOLSense problemes, tot SOL7és tan fàcil,
REuna conversa i un MIm7piscolabis.

LAQuan tinc el plat a taula i els aLA9mics al meu voltant,
no hi ha vida més senzilla ni converLA7sa més genial.
SOLDiem quatre tonteries, ens agrada SOL7discutir,
REparlem sense cap mania. Visca les doMIm7nes i el vi!

LAMitja vida al meu SOLvoltant.
LAAmb amics hi estic tan SOLbé!
LAMitja vida al meu REvoltant.
LAAmb amics hi estic tan SOLbé!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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