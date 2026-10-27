La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Massa
SI♭mgran per als qui hem nas LA♭cut, FA
molt pe
SI♭mtit per als qui han vin FAgut;
ningú
MI♭mtroba la mida RE♭maj7justa.
Jo vull
LA♭ferro, tu FA7voldries SI♭mfusta. LA♭ FA SI♭m LA♭ FA
Entre
SI♭mhortes i naus indus LA♭tri FAals,
a l'es
SI♭mguard de ciutats capi FAtals,
una
MI♭mvila no pot ser RE♭maj7presa
dels que
LA♭sempre la FA7pensen sot SI♭mmesa.
Una es
MI♭mglésia com la cate SI♭mdral,
pisos
MI♭mde protecci FA7ó ofi SI♭mcial.
L'aire
LA♭net és FA7una fal· SI♭mlàcia.
Proces
SOL♭maj7só de morts a la far FAmàcia. FAsus4 FA
Quan pas
SI♭mseu per l'auto LA♭pista FA
que va
SI♭mparal·lela al MI♭mmar,
si és de nit, al
FAceu la SI♭mvista,
veureu
LA♭un cel RE♭7roig i SOL♭maj7clar
i troba
FAsus4reua FAprop de la fe RE♭rum LA♭/ DO SI♭m LA♭
el poble so
FAsus4ta, so FAta el barret de RE♭fum. LA♭/ DO SI♭m LA♭
Les fu
MI♭mmeres escupen RE♭maj7verí,
immi
SI♭mgrants lluitant per un des FAtí
nenes
MI♭mque deixen les es RE♭maj7coles
i tot
LA♭d'una són FA7mares i SI♭mdones. LA♭ FA
Els ma
SI♭mnobres no poden can LA♭tar; FA
una
SI♭mràdio els ha fet ca FAllar.
Els pa
MI♭mgesos no tenen RE♭maj7gana;
ja no
LA♭sona la FA7vella cam SI♭mpana.
I la
MI♭mllum de la tarda es fon SI♭mdrà.
Cada
MI♭mvespre cer FA7ca l'ende SI♭mmà.
Ens treu
LA♭rem bo FA7tes i gra SI♭mnotes,
en un
SOL♭maj7bar esbandirem der FArotes. FAsus4 FA
Quan pas
SI♭mseu per l'auto LA♭pista FA
que va
SI♭mparal·lela al MI♭mmar,
si és de nit, al
FAceu la SI♭mvista,
veureu
LA♭un cel RE♭7roig i SOL♭maj7clar
i troba
FAsus4reua FAprop de la fe RE♭rum LA♭/ DO SI♭m LA♭
el poble so
FAsus4ta, so FAta el barret de RE♭fum, LA♭/ DO SI♭m LA♭
sota el bar
FAret de SI♭mfum,
so
LA♭ta el bar FAret de SI♭mfum,
so
LA♭ta el bar FAret de SI♭mfum. LA♭ FA
molt pe
ningú
Jo vull
Entre
a l'es
una
dels que
Una es
pisos
L'aire
Proces
Quan pas
que va
si és de nit, al
veureu
i troba
el poble so
Les fu
immi
nenes
i tot
Els ma
una
Els pa
ja no
I la
Cada
Ens treu
en un
Quan pas
que va
si és de nit, al
veureu
i troba
el poble so
sota el bar
so
so