El poble sota el barret de fum (Acords)

Massa gran per als qui hem nascut

Acords Acords
Els Pets
els pets fragil
els pets fragil

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Massa SI♭mgran per als qui hem nasLA♭cut, FA
molt peSI♭mtit per als qui han vinFAgut;
ningú MI♭mtroba la mida RE♭maj7justa.
Jo vull LA♭ferro, tu FA7voldries SI♭mfusta. LA♭ FA SI♭m LA♭ FA

Entre SI♭mhortes i naus indusLA♭triFAals,
a l'esSI♭mguard de ciutats capiFAtals,
una MI♭mvila no pot ser RE♭maj7presa
dels que LA♭sempre la FA7pensen sotSI♭mmesa.

Una esMI♭mglésia com la cateSI♭mdral,
pisos MI♭mde protecciFA7ó ofiSI♭mcial.
L'aire LA♭net és FA7una fal·SI♭mlàcia.
ProcesSOL♭maj7só de morts a la farFAmàcia. FAsus4 FA

Quan pasSI♭mseu per l'autoLA♭pista FA
que va SI♭mparal·lela al MI♭mmar,
si és de nit, alFAceu la SI♭mvista,
veureu LA♭un cel RE♭7roig i SOL♭maj7clar
i trobaFAsus4reua FAprop de la feRE♭rum LA♭/DO SI♭m LA♭
el poble soFAsus4ta, soFAta el barret de RE♭fum. LA♭/DO SI♭m LA♭

Les fuMI♭mmeres escupen RE♭maj7verí,
immiSI♭mgrants lluitant per un desFA
nenes MI♭mque deixen les esRE♭maj7coles
i tot LA♭d'una són FA7mares i SI♭mdones. LA♭ FA

Els maSI♭mnobres no poden canLA♭tar; FA
una SI♭mràdio els ha fet caFAllar.
Els paMI♭mgesos no tenen RE♭maj7gana;
ja no LA♭sona la FA7vella camSI♭mpana.

I la MI♭mllum de la tarda es fonSI♭mdrà.
Cada MI♭mvespre cerFA7ca l'endeSI♭mmà.
Ens treuLA♭rem boFA7tes i graSI♭mnotes,
en un SOL♭maj7bar esbandirem derFArotes. FAsus4 FA

Quan pasSI♭mseu per l'autoLA♭pista FA
que va SI♭mparal·lela al MI♭mmar,
si és de nit, alFAceu la SI♭mvista,
veureu LA♭un cel RE♭7roig i SOL♭maj7clar
i trobaFAsus4reua FAprop de la feRE♭rum LA♭/DO SI♭m LA♭
el poble soFAsus4ta, soFAta el barret de RE♭fum, LA♭/DO SI♭m LA♭
sota el barFAret de SI♭mfum,
soLA♭ta el barFAret de SI♭mfum,
soLA♭ta el barFAret de SI♭mfum. LA♭ FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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