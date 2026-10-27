El porquet (Acords)

Com un porquet destinat a l'escorxador

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: MI♭ SI♭ DOm SOLm LA♭ MI♭ SI♭ x2

MI♭Com un porSI♭quet destinat DOma l'escorxaSOLmdor,
LA♭camino tot SOLmsol, soDOm→miant un fiSI♭→nal miLA♭llor.
MI♭Algo ha canSI♭viat als teus ulls, DOmja no hi ha coSOLmlor,
LA♭brillen inSI♭tensaLA♭ment, pàl·lids i SI♭freds com el LA♭gel.
Està SOLmclar que em DOm→vols aSI♭→bandoLA♭nar.

MI♭ SI♭ DOm SOLm LA♭ MI♭ SI♭
DOm SI♭ SOLm LA♭
DOm SI♭ SOLm LA♭ DOm→ RE♭

MI♭Crec que m'esSI♭talviaré DOmla humiliaSOLmció.
LA♭Pagaré SI♭el caLA♭fè, m'aixecaSI♭ré dignaLA♭ment,
caminaSOLmré miDOm→rant a SI♭→l'horitLA♭zó,
desitDOmjant-te SI♭el miSOLmllor. LA♭

DOm SI♭ SOLm LA♭ x8

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