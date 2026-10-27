La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
MI♭ SI♭ DOm SOLm LA♭ MI♭ SI♭ x2 MI♭Com un por SI♭quet destinat DOma l'escorxa SOLmdor, LA♭camino tot SOLmsol, so DOm→miant un fi SI♭→nal mi LA♭llor. MI♭Algo ha can SI♭viat als teus ulls, DOmja no hi ha co SOLmlor, LA♭brillen in SI♭tensa LA♭ment, pàl·lids i SI♭freds com el LA♭gel.
Està
SOLmclar que em DOm→vols a SI♭→bando LA♭nar. MI♭ SI♭ DOm SOLm LA♭ MI♭ SI♭ DOm SI♭ SOLm LA♭ DOm SI♭ SOLm LA♭ DOm→ RE♭ MI♭Crec que m'es SI♭talviaré DOmla humilia SOLmció. LA♭Pagaré SI♭el ca LA♭fè, m'aixeca SI♭ré digna LA♭ment,
camina
SOLmré mi DOm→rant a SI♭→l'horit LA♭zó,
desit
DOmjant-te SI♭el mi SOLmllor. LA♭ DOm SI♭ SOLm LA♭ x8
Està
camina
desit