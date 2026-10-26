Intro:
SI♭m SOL♭ RE♭ RE♭sus2 x2
Era un
SI♭mlloc petit, no hi ca SOL♭bien els RE♭mobles. RE♭sus2
La fines
SI♭mtra, un quadre exac SOL♭te d'en Ma RE♭gritte. RE♭sus2
El so
SIfà es mirava LA♭mla novel· SOL♭la MI♭mi en va perdre el SI♭mfil. SOL♭ RE♭ RE♭sus2
I pas
SI♭msaven nits com SOL♭passen els RE♭cotxes. RE♭sus2
La bom
SI♭mbeta equili SOL♭brista sobre RE♭el buit RE♭sus2
tripu
SIla la pols da LA♭mmunt les co SOL♭ses MI♭mpel pes de l'o SI♭mblit. SOL♭ RE♭ RE♭sus2 LA♭La lluna ve, la lluna va, com un FAmpèndol
a la mà, la ca
SOL♭dència de la RE♭son. LA♭De cara a vent o cara a mar, un a FAmdéu sempre és polar,
però hi ha
SOL♭llum encara al MI♭mprimer arbre del SI♭mbosc. SOL♭ RE♭ RE♭sus2
L'almi
SI♭mrall perdut en SOL♭una go RE♭tera RE♭sus2
nave
SI♭mgava dins la SOL♭closca d'u RE♭na nou. RE♭sus2
La de
SIriva és només LA♭mun poe SOL♭ma, MI♭mel cubell del SI♭mpou. SOL♭ RE♭ RE♭sus2 LA♭La lluna ve, la lluna va, com un FAmpèndol
a la mà, la ca
SOL♭dència de la RE♭son. LA♭De cara a vent o cara a mar, un a FAmdéu sempre és polar,
però hi ha
SOL♭llum encara al MI♭mprimer arbre del SI♭mbosc. MI♭m SOL♭ SI♭m SI MI♭m SOL♭ SI♭m LA♭La lluna ve, la lluna va, com un FAmpèndol
a la mà, la ca
SOL♭dència de la RE♭son. LA♭De cara a vent o cara a mar, un a FAmdéu sempre és polar,
però hi ha
SOL♭llum encara al MI♭mprimer arbre del SI♭mbosc. SOL♭ RE♭ RE♭sus2 SI♭m SOL♭ RE♭ RE♭sus2 x7
Era un
La fines
El so
I pas
La bom
tripu
a la mà, la ca
però hi ha
L'almi
nave
La de
a la mà, la ca
però hi ha
a la mà, la ca
però hi ha