El primer arbre del bosc (Acords)

Era un lloc petit, no hi cabien els mobles

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc
Intro: SI♭m SOL♭ RE♭ RE♭sus2 x2

Era un SI♭mlloc petit, no hi caSOL♭bien els RE♭mobles. RE♭sus2
La finesSI♭mtra, un quadre exacSOL♭te d'en MaRE♭gritte. RE♭sus2
El soSIfà es mirava LA♭mla novel·SOL♭la
MI♭mi en va perdre el SI♭mfil. SOL♭ RE♭ RE♭sus2

I pasSI♭msaven nits com SOL♭passen els RE♭cotxes. RE♭sus2
La bomSI♭mbeta equiliSOL♭brista sobre RE♭el buit RE♭sus2
tripuSIla la pols daLA♭mmunt les coSOL♭ses
MI♭mpel pes de l'oSI♭mblit. SOL♭ RE♭ RE♭sus2

LA♭La lluna ve, la lluna va, com un FAmpèndol
a la mà, la caSOL♭dència de la RE♭son.
LA♭De cara a vent o cara a mar, un aFAmdéu sempre és polar,
però hi ha SOL♭llum encara al MI♭mprimer arbre del SI♭mbosc.

SOL♭ RE♭ RE♭sus2

L'almiSI♭mrall perdut en SOL♭una goRE♭tera RE♭sus2
naveSI♭mgava dins la SOL♭closca d'uRE♭na nou. RE♭sus2
La deSIriva és només LA♭mun poeSOL♭ma,
MI♭mel cubell del SI♭mpou. SOL♭ RE♭ RE♭sus2

LA♭La lluna ve, la lluna va, com un FAmpèndol
a la mà, la caSOL♭dència de la RE♭son.
LA♭De cara a vent o cara a mar, un aFAmdéu sempre és polar,
però hi ha SOL♭llum encara al MI♭mprimer arbre del SI♭mbosc.

MI♭m SOL♭ SI♭m SI MI♭m SOL♭ SI♭m

LA♭La lluna ve, la lluna va, com un FAmpèndol
a la mà, la caSOL♭dència de la RE♭son.
LA♭De cara a vent o cara a mar, un aFAmdéu sempre és polar,
però hi ha SOL♭llum encara al MI♭mprimer arbre del SI♭mbosc.

SOL♭ RE♭ RE♭sus2

SI♭m SOL♭ RE♭ RE♭sus2 x7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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