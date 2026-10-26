SOLTinc l'escalfor d'un dia de REmmaig,
tinc flors que fan esSOLtiu.
Tinc la tardor desada al caREmlaix
i el DOcor robat quan em somMImrius.
Tinc tant per MImmaj7fer i que mai no MIm7faig,
tinc la DO#m7drecera del teu DOniu i un lloc on poder caure viu.
SOLTinc el present que em crema a les REmmans,
tinc veu i vot i un full en SOLblanc.
Tinc molta gent i uns quants aREmmics
i proDOcessons que em van per MImdins.
Tinc un MImmaj7passat i tinc meMIm7mòria per matar DO#m7l'oblit.
Crec que aDOvui tinc la SI7sort de saber el que tinc.
MITinc tantes FA#mcoseeees, SOL#mquan em reLAgiro,
no tinc ni MIcinc.
Tinc temps de FA#msobreeLAees mentre resDO#mpiro per SImno moLArir-me.
...AiRE7xò és el que tinc.
SOLTinc dia i nit, tinc sol i esREmtels,
els peus a terra, el crit al SOLcel.
Tinc mil neguits i el cor poREmsat
ben a l'esDOquerra i a tu al MImcap.
Tinc, soMImmaj7bretot, unes arMIm7rels per creure en mi. Tinc DO#m7plans.
Tinc DOcorda per SI7poder seguir pedalant.
MITinc tantes FA#mcoseeees, SOL#mquan em reLAgiro,
no tinc ni MIcinc.
Tinc temps de FA#msobreeLAees mentre resDO#mpiro per SImno moLArir-me.
...AiRE7xò és el que tinc.
MImmaj7 MIm7 DO#m7 DO SI7
MITinc tantes FA#mcoseeees, SOL#mquan em reLAgiro,
no tinc ni MIcinc.
Tinc temps de FA#msobreeLAees mentre resDO#mpiro per SImno moLArir-me.
...AiRE7xò és el que tinc.
MITinc tantes FA#mcoseeees, SOL#mquan em reLAgiro,
no tinc ni MIcinc.
Tinc temps de FA#msobreeLAees mentre resDO#mpiro per SImno moLArir-me.
...AiRE7xò és el que tinc.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.