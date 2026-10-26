El que val la pena de veritat (Acords)

Just en el moment en què l'avió anava caient

Acords Acords
Els Pets
els pets fragil
els pets fragil

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

DOm7Just en el moment en què l'aFA7vió anava caient
sense conREmtrol i la gent xisMI♭clava,
em DOm7va venir a la ment aquell cloFA7tet que et surt rient
i la llarSI♭gada infinita del MI♭teu coll.

Els DOm7arbres s'aFA7naven acostant
ràpidaREmment per la finesMI♭treta
i, enDOm7cara que FA7sembli inversemblant,
no estava MI♭trista, havent tastat els teus petons,
DOm7tot i el fum sortint dels aleFA7rons.

DOm7Just abans del cop damunt d'un FA7camp de gira-sols
i encapçaREmlar demà les porMI♭tades,
DOm7un fort cop de vent va redreFA7çar-nos bruscament
i el capiSI♭tà ens va saludar per l'interMI♭fon.

SoDOm7naven ben FA7lluny, com de costum,
absurdaREmment les ambuMI♭làncies
i, DOm7encara que FA7sembli inversemblant,
a l'endeMI♭mà ja me n'havia oblidat
DOm7del que val la pena de veriFA7tat.

DOm7 FA7 SI♭ MI♭ x14

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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