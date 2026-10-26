La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
sense con
em
i la llar
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ràpida
i, en
no estava
i encapça
i el capi
So
absurda
i,
a l'ende
La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
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