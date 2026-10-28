La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA
REmEl racó del romaDOní
FAja fa estona que SI♭s'espera.
REmVan mirant per aDOllà i per aquí
FAels seus ulls de SI♭primavera.
REmNo coneix cap DOmés camí,
FAno existeix cap SI♭més drecera.
REmSap que ha de DOpassar per aquí,
FAperò l'espera el SI♭desespera.
Ha dit: REmMai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai més DOno miraré enreFAre.
REmQuan el cel és DOtot foscor,
FAl'infeliç no SI♭s'hi pot veure.
REmJa no hi ha més DOhoritzó
FAque el que abasSI♭ta amb la mà oberta.
REmS'ha rendit, ha DOdit que prou.
FAJa no busca, ja SI♭no espera.
REmHa llençat un DOvell retrat
FAque portava a la SI♭cartera.
I ha REmdit: Mai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai més DOno miraré enreFAre.
REmPerò a la nit DOl'he vist capcot,
FAmort de fred senSI♭se jaqueta,
REmamb els colzes DOals genolls
FAi les mans a la SI♭barbeta.
REm«M'estaré una esDOtona aquí
FAassentat a la voSI♭rera,
REmolorant el romaDOní,
FAesperant la priSI♭mavera».
I ha REmdit: Mai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai més DOno miraré enreFAre.
I ha REmdit: Mai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai més DOno serà el que FAera.
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