El racó del romaní (Acords)

El racó del romaní

Acords Acords
La Ludwig Band
la ludwig band al limit de la tonalitat
la ludwig band al limit de la tonalitat

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA

REmEl racó del romaDO
FAja fa estona que SI♭s'espera.
REmVan mirant per aDOllà i per aquí
FAels seus ulls de SI♭primavera.
REmNo coneix cap DOmés camí,
FAno existeix cap SI♭més drecera.
REmSap que ha de DOpassar per aquí,
FAperò l'espera el SI♭desespera.

Ha dit: REmMai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai més DOno miraré enreFAre.

REmQuan el cel és DOtot foscor,
FAl'infeliç no SI♭s'hi pot veure.
REmJa no hi ha més DOhoritzó
FAque el que abasSI♭ta amb la mà oberta.
REmS'ha rendit, ha DOdit que prou.
FAJa no busca, ja SI♭no espera.
REmHa llençat un DOvell retrat
FAque portava a la SI♭cartera.

I ha REmdit: Mai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai més DOno miraré enreFAre.

REmPerò a la nit DOl'he vist capcot,
FAmort de fred senSI♭se jaqueta,
REmamb els colzes DOals genolls
FAi les mans a la SI♭barbeta.
REm«M'estaré una esDOtona aquí
FAassentat a la voSI♭rera,
REmolorant el romaDOní,
FAesperant la priSI♭mavera».

I ha REmdit: Mai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai més DOno miraré enreFAre.

I ha REmdit: Mai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai DO→SI♭→FAmés,
REmmai més DOno serà el que FAera.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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