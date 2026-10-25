SIHi ha somnis que esFA#m7peren, SImassa cors que amaguen seMIcrets, FA#m7només deSImanen fer-se DO#mcerts. SIHi ha vells acords que es FA#m7trenquen, hi SIha un avís, ja no queda MItemps, FA#m7aquest tren no SIpara, no té LAfre.
DO#mLa primavera SIs'esMIcapa, LAja no MI/SOL#s'obren més FA#m7flors. SIQuan no hi ha volta enDO#mrere, FA#m7ja no MI/SOL#compta la LAsort. DO#mLa carretera t'emMIpara, LAsempre et duMI/SOL#rà un altre FA#m7cor, SIun nou desig t'esDO#mpera FA#m7fins que et MI/SOL#guanyi la LAson.
SITe'n vas de FA#m7casa, SIara casa teva és el MImón, FA#m7però el sol no SIbrilla igual per totDO#mhom. SIEt diuen que enFA#m7cara hi SIha motius per viure creMIient, FA#m7però el preu que es SIpaga mai no el LAtens.
DO#mLa carretera SIens emMIpara, LAsempre ens duMI/SOL#rà a un altre FA#m7lloc, SIun nou desig t'esDO#mpera FA#m7fins que et MI/SOL#guanyi la LAson. DO#mLa primavera SIs'aMIcaba, LAja no MI/SOL#s'obren les FA#m7flors. SIQuan no hi ha volta enDO#mrere, FA#m7ja no MI/SOL#compta la LAsort.
SIFA#mSIFA#mSIFA#mLA
DO#mLa primavera SIs'esMIcapa, LAja no MI/SOL#s'obren les FA#m7flors. SIQuan no hi ha volta enDO#mrere, FA#m7mai no MI/SOL#compta la LAsort. DO#mLa carretera SIens emMIpara, LAsempre ens duMI/SOL#rà un altre FA#m7cor, SIun nou desig t'esDO#mpera FA#m7fins que et MI/SOL#guanyi la LAson.