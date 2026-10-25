El refugi (Acords)

Hi ha somnis que esperen

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra cercles
sopa de cabra cercles

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA#m7 SI LA
DO#m SI MI LA MI/SOL# FA#m7
SI DO#m FA#m7 MI/SOL# LA

SIHi ha somnis que esFA#m7peren,
SImassa cors que amaguen seMIcrets,
FA#m7només deSImanen fer-se DO#mcerts.
SIHi ha vells acords que es FA#m7trenquen,
hi SIha un avís, ja no queda MItemps,
FA#m7aquest tren no SIpara, no té LAfre.

DO#mLa primavera SIs'esMIcapa, LAja no MI/SOL#s'obren més FA#m7flors.
SIQuan no hi ha volta enDO#mrere, FA#m7ja no MI/SOL#compta la LAsort.
DO#mLa carretera t'emMIpara, LAsempre et duMI/SOL#rà un altre FA#m7cor,
SIun nou desig t'esDO#mpera FA#m7fins que et MI/SOL#guanyi la LAson.

SITe'n vas de FA#m7casa,
SIara casa teva és el MImón,
FA#m7però el sol no SIbrilla igual per totDO#mhom.
SIEt diuen que enFA#m7cara
hi SIha motius per viure creMIient,
FA#m7però el preu que es SIpaga mai no el LAtens.

DO#mLa carretera SIens emMIpara, LAsempre ens duMI/SOL#rà a un altre FA#m7lloc,
SIun nou desig t'esDO#mpera FA#m7fins que et MI/SOL#guanyi la LAson.
DO#mLa primavera SIs'aMIcaba, LAja no MI/SOL#s'obren les FA#m7flors.
SIQuan no hi ha volta enDO#mrere, FA#m7ja no MI/SOL#compta la LAsort.

SI FA#m SI FA#m SI FA#m LA

DO#mLa primavera SIs'esMIcapa, LAja no MI/SOL#s'obren les FA#m7flors.
SIQuan no hi ha volta enDO#mrere, FA#m7mai no MI/SOL#compta la LAsort.
DO#mLa carretera SIens emMIpara, LAsempre ens duMI/SOL#rà un altre FA#m7cor,
SIun nou desig t'esDO#mpera FA#m7fins que et MI/SOL#guanyi la LAson.

FA#m7 MI/SOL# LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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