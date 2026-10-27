Vi
MImne, construïm-nos un refugi, fet de ca SOLrícies i cançons.
I a
REra regalem-nos el dia, que avui fa un DOtemps preciós. MImAcompanya'm, sentem-nos vora el llac i co SOLmença'm a explicar
el
REque la vida et llença i el que la vi DOda et vol explotar. SOL SIm DO RE
I ara
MImcreem el refugi SIm DOon tingui de paret a SOLquests acords.
I ara creem el refugi
SIm DOon tingui de ciment a REquest record.
Serà fugaç,
MIm
un castell de
SImsorra amb mala mar.
Serà fugaç,
MIm
un glaçó d'un
DOcombinat vora el mar. RE
Arrapem
MImi moldegem l'existència al nostre gust. SOL
Desdi
REbuixem fronteres i cantem com DOmai s'ha vist. MImSi un dia plou, jo seré paraigües i, si SOLun dia neva, tu seràs abric.
No
REagafaré dreceres: viure't DOés el camí i veure't un sospir. SOL SIm DO RE
I ara
MImcreem el refugi SIm DOon tingui de paret a SOLquests acords.
I ara creem el refugi
SIm DOon tingui de ciment a REquest record.
I ara
MImcreem el refugi SIm DOon tingui de paret a SOLquests acords.
I ara creem el refugi
SIm DOon tingui de ciment a REquest record.
Serà fugaç,
MIm SImun castell de sorra amb mala mar.
Serà fugaç,
MIm DOun glaçó d'un combinat vora REel mar.
I a
el
I ara
I ara creem el refugi
Serà fugaç,
un castell de
Serà fugaç,
un glaçó d'un
Arrapem
Desdi
No
I ara
I ara creem el refugi
I ara
I ara creem el refugi
Serà fugaç,
Serà fugaç,