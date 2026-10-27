El refugi (Acords)

Vine, construïm-nos un refugi, fet de carícies i cançons

Acords Acords
Oniria
ViMImne, construïm-nos un refugi, fet de caSOLrícies i cançons.
I aREra regalem-nos el dia, que avui fa un DOtemps preciós.

MImAcompanya'm, sentem-nos vora el llac i coSOLmença'm a explicar
el REque la vida et llença i el que la viDOda et vol explotar.

SOL SIm DO RE

I ara MImcreem el refugi SIm
DOon tingui de paret aSOLquests acords.
I ara creem el refugi SIm
DOon tingui de ciment aREquest record.

Serà fugaç, MIm
un castell de SImsorra amb mala mar.
Serà fugaç, MIm
un glaçó d'un DOcombinat vora el mar. RE

Arrapem MImi moldegem l'existència al nostre gust. SOL
DesdiREbuixem fronteres i cantem com DOmai s'ha vist.

MImSi un dia plou, jo seré paraigües i, si SOLun dia neva, tu seràs abric.
No REagafaré dreceres: viure't DOés el camí i veure't un sospir.

SOL SIm DO RE

I ara MImcreem el refugi SIm
DOon tingui de paret aSOLquests acords.
I ara creem el refugi SIm
DOon tingui de ciment aREquest record.

I ara MImcreem el refugi SIm
DOon tingui de paret aSOLquests acords.
I ara creem el refugi SIm
DOon tingui de ciment aREquest record.

Serà fugaç, MIm
SImun castell de sorra amb mala mar.
Serà fugaç, MIm
DOun glaçó d'un combinat vora REel mar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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