Intro:
MI LA FA#m SI x2 MIVaig néixer en un LAbarri FA#mde multi SItuds, MIfamílies pobres, LAperò FA#mde molt bona SIsang. MII ara m'ado LAno FA#mque m'he fet SIgran MIi aquí no tinc prou LAaire FA#mper a respi SIrar. LAMama me MImima, mi FA#mpapa se SIva. LAMama me MImima i mi FA#mpapa se SIva. MIÉs que la LAvida FA#mm'ho ha donat SItot, MIperò em cal molt LAmés per a FA#msentir-me realit SIzat. MIÉs que les LAco FA#mses no són com SIsón MIi és per ai LAxò que del FA#mmeu barri vaig mar SIxar. LAMama me MImima, mi FA#mpapa se SIva. LAMama me MImima i mi FA#mpapa se SIva. MITu se LAràs el FA#mrei de la co SImarca, MItu se LAràs i FA#mno en tindràs SImai prou. MITu se LAràs el FA#mrei de la co SImarca, MItu se LAràs i FA#mno estaràs SImai sol. MI LA FA#m SI x6 MII ara re LAcordo FA#mcom era SItot, MIabans que jo en LAla vida FA#mhagués triom SIfat. MII és que el meu LAbarri per FA#ma mi ho és SItot: MIla meva gent, la LAque sem FA#mpre he esti SImat. LAMama me MImima, mi FA#mpapa se SIva. LAMama me MImima i mi FA#mpapa se SIva. MITu se LAràs el FA#mrei del SIteu barri perquè MItu se LAràs FA#mi a SIra no tens por. MITu se LAràs el FA#mrei de ca SIsa teva perquè MItu se LAràs i FA#ma SIra ja ho tens tot. MITu se LA→ FA#mràs... SI MITu se LA→ FA#mràs... SI
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