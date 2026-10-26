El rei (Acords)

Vaig néixer en un barri de multituds

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Intro: MI LA FA#m SI x2

MIVaig néixer en un LAbarri FA#mde multiSItuds,
MIfamílies pobres, LAperò FA#mde molt bona SIsang.
MII ara m'adoLAno FA#mque m'he fet SIgran
MIi aquí no tinc prou LAaire FA#mper a respiSIrar.

LAMama me MImima, mi FA#mpapa se SIva.
LAMama me MImima i mi FA#mpapa se SIva.

MIÉs que la LAvida FA#mm'ho ha donat SItot,
MIperò em cal molt LAmés per a FA#msentir-me realitSIzat.
MIÉs que les LAcoFA#mses no són com SIsón
MIi és per aiLAxò que del FA#mmeu barri vaig marSIxar.

LAMama me MImima, mi FA#mpapa se SIva.
LAMama me MImima i mi FA#mpapa se SIva.

MITu seLAràs el FA#mrei de la coSImarca,
MItu seLAràs i FA#mno en tindràs SImai prou.
MITu seLAràs el FA#mrei de la coSImarca,
MItu seLAràs i FA#mno estaràs SImai sol.

MI LA FA#m SI x6

MII ara reLAcordo FA#mcom era SItot,
MIabans que jo en LAla vida FA#mhagués triomSIfat.
MII és que el meu LAbarri per FA#ma mi ho és SItot:
MIla meva gent, la LAque semFA#mpre he estiSImat.

LAMama me MImima, mi FA#mpapa se SIva.
LAMama me MImima i mi FA#mpapa se SIva.

MITu seLAràs el FA#mrei del SIteu barri perquè
MItu seLAràs FA#mi aSIra no tens por.
MITu seLAràs el FA#mrei de caSIsa teva perquè
MItu seLAràs i FA#maSIra ja ho tens tot.

MITu seLA→FA#mràs...SI
MITu seLA→FA#mràs...SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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