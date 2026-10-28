RE
SOLQuan el rei se'n va a passeig
a esbargir la borratMIxera.
Tau, SOLtau! A esbarDOgir la borREratxera.
Duu dos DOpatges LAmpel REdavant,
quatre SOLpatges pel darreMIre.
Tau, SOLtau! Quatre DOpatges pel REdarrere.
SOLJa se n'entra pels vinyars
com per terra aventuMIrera.
Tau, SOLtau! Com per DOterra aventuRErera.
La coDOrona LAmde gaiREró,
el manSOLtell en bandoleMIra.
Tau, SOLtau! El manDOtell en bandoRElera.
SOLL'un li fa el camí entre els ceps,
el segon li fa dreceMIra.
Tau, SOLtau! El seDOgon li fa dreREcera.
Els deDOmés, el LAmque li REfan:
pam i SOLpipa pel darreMIre.
Tau, SOLtau! Pam i DOpipa pel REdarrere.
SOLL'un li porta el moscatell,
l'altre una cepada enteMIra.
Tau, SOLtau! L'altre uDOna cepada enREtera.
Els deDOmés diuLAmen pel REbaix:
bona SOLtarda se'ns espeMIra.
Tau, SOLtau! Bona DOtarda se'ns esREpera.
SOLFa passos endavant,
quatre passos endarreMIre.
Tau, SOLtau! Quatre DOpassos enREdarrere.
S'entreDObanca amb LAmun sarREment,
cau de SOLnas a la fangueMIra.
Tau, SOLtau! Cau de DOnas a la REfanguera.
SOLEl primer diu: valga'ns Déu!
El segon: valga'ns sant PeMIre!
Tau, SOLtau! El seDOgon: valga'ns sant REPere!
Els deDOmés LAmdiuen: REamén,
no és aSOLquesta la darreMIra.
Tau, SOLtau! No és aDOquesta la REdarrera.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.