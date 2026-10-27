Qui
MImcavalca, a desho SOLra, aquesta nit? SI7
És el pa
MImre, que porta el SOLseu petit. SI7
L’estreny
DOben fort, l’arre SOLcera del SI7vent, MImi l’aguanta se DOgur, el manté SI7calent. MIm
—Per què t’amagues,
SOLfill, esporuguit? SI7
—No el veus,
MImpare, mirant de SOLfit a fit, SI7
el rei
DOdels verns, amb coro SOLna i mantell? SI7 MIm—És la boira que DOes mou com un SI7ocell. MIm
—Vine, petit! Va, corre, vi
SOLne amb mi! SI7
Quins jocs bo
MImnics farem plegats a SOLquí! SI7
Flors de
DOcolors a la riba SOLfan niu SI7 MImen un lloc on tot DOhora és es SI7tiu. MIm
—Pare meu, que no sents el rei
SOLdels SI7verns,
que em pro
MImmet, mormolant, somnis e SOLterns? SI7
—Tranquil,
DOfill meu, són les fulles que SOLel SI7vent MImfa xiular i n’arren DOca aquest la SI7ment. MIm
—No vols acompanyar-me, bon mi
SOLnyó? SI7
Mes filles
MImet tindran adoració; SOL SI7
elles, que
DOguien la dansa de SOLnit, SI7 MImet bressaran, amb DOcançons, fins SI7al MImllit.
—Pare meu, pare meu, no les veus,
SOLno, SI7
les set fi
MImlles del rei en la fos SOLcor? SI7
—Fill meu, fill
DOmeu, el que jo veig ben SOLclar SI7 MImsón els vims que la DOlluna fa bri SI7llar. MIm
—T’estimo, ta bellesa em té
SOLcorprès; SI7
si no vols
MImfer-me cas, vindràs em SOLpès. SI7
—Pare, que
DOve amb la seva mà espec SOL→ SI7tral! MImEl rei dels verns DOm’atrapa, m’ha SI7fet MImmal!
El pare arria el cavall, tot
SOLestre SI7mit;
gemega en
MImtre els seus braços, el pe SOLtit. SI7
Amb grans
DOtreballs a la fi arriba a SOL→ SI7port. MImEntre els seus braços, DOl’infant e SI7ra MImmort.
És el pa
L’estreny
—Per què t’amagues,
—No el veus,
el rei
—Vine, petit! Va, corre, vi
Quins jocs bo
Flors de
—Pare meu, que no sents el rei
que em pro
—Tranquil,
—No vols acompanyar-me, bon mi
Mes filles
elles, que
—Pare meu, pare meu, no les veus,
les set fi
—Fill meu, fill
—T’estimo, ta bellesa em té
si no vols
—Pare, que
El pare arria el cavall, tot
gemega en
Amb grans