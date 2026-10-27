El rei dels verns (Acords)

Qui cavalca, a deshora, aquesta nit?

Acords Acords
Roger Mas
roger mas irredempt
roger mas irredempt
Qui MImcavalca, a deshoSOLra, aquesta nit? SI7
És el paMImre, que porta el SOLseu petit. SI7
L’estreny DOben fort, l’arreSOLcera del SI7vent,
MImi l’aguanta seDOgur, el manté SI7calent. MIm

—Per què t’amagues, SOLfill, esporuguit? SI7
—No el veus, MImpare, mirant de SOLfit a fit, SI7
el rei DOdels verns, amb coroSOLna i mantell? SI7
MIm—És la boira que DOes mou com un SI7ocell. MIm

—Vine, petit! Va, corre, viSOLne amb mi! SI7
Quins jocs boMImnics farem plegats aSOLquí! SI7
Flors de DOcolors a la riba SOLfan niu SI7
MImen un lloc on totDOhora és esSI7tiu. MIm

—Pare meu, que no sents el rei SOLdels SI7verns,
que em proMImmet, mormolant, somnis eSOLterns? SI7
—Tranquil, DOfill meu, són les fulles que SOLel SI7vent
MImfa xiular i n’arrenDOca aquest laSI7ment. MIm

—No vols acompanyar-me, bon miSOLnyó? SI7
Mes filles MImet tindran adoració; SOL SI7
elles, que DOguien la dansa de SOLnit, SI7
MImet bressaran, amb DOcançons, fins SI7al MImllit.

—Pare meu, pare meu, no les veus, SOLno, SI7
les set fiMImlles del rei en la fosSOLcor? SI7
—Fill meu, fill DOmeu, el que jo veig ben SOLclar SI7
MImsón els vims que la DOlluna fa briSI7llar. MIm

—T’estimo, ta bellesa em té SOLcorprès; SI7
si no vols MImfer-me cas, vindràs emSOLpès. SI7
—Pare, que DOve amb la seva mà especSOL→SI7tral!
MImEl rei dels verns DOm’atrapa, m’ha SI7fet MImmal!

El pare arria el cavall, tot SOLestreSI7mit;
gemega enMImtre els seus braços, el peSOLtit. SI7
Amb grans DOtreballs a la fi arriba a SOL→SI7port.
MImEntre els seus braços, DOl’infant eSI7ra MImmort.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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