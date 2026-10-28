RE#mM'he posat la camisa eleSOL#mgant SIi he deixat ja la taula parada. RE#mMassa gent pel meu gust, SOL#mperò també estaràs LA#tu, SIi això em fa tenir gana.
Ai! El gotet de mosRE#mcatell SOL#mi em puja massa ràpid la caSIlor. Ai! El gotet de mosRE#mcatell, SOL#mnomés tinc ulls per tu en el menSIjador.
LA#Si et ve de gust, podem fer el RE#mressopó SOL#mtu i jo a l'habitaSIció. LA#Podem fer el ressoRE#mpó. SOL#mPot ser salat o SIdolç.
La mirada em RE#mmata, SOL#mla teva olor m'encanta. SIT'ho juro, quan em parles, sempre em quedo aLA#trapat. La mà sota la RE#mtaula, em fas una caSOL#mrícia. RE#mÉs el que em faltava perquè m'exploti el SIcap.
Ai! El gotet de mosRE#mcatell SOL#mi em puja massa ràpid la caSIlor. Ai! El gotet de mosRE#mcatell, SOL#mnomés tinc ulls per tu en el menSIjador.
LA#Si et ve de gust, podem fer el RE#mressopó SOL#mtu i jo a l'habitaSIció. LA#Podem fer el ressoRE#mpó. SOL#mPot ser salat o SIdolç.