El ressopó (Acords)

M'he posat la camisa elegant

Acords Acords
Mama Dousha
mama dousha la criolla
mama dousha la criolla
RE#m SOL#m SI LA#

RE#mM'he posat la camisa eleSOL#mgant
SIi he deixat ja la taula parada.
RE#mMassa gent pel meu gust,
SOL#mperò també estaràs LA#tu,
SIi això em fa tenir gana.

Ai! El gotet de mosRE#mcatell
SOL#mi em puja massa ràpid la caSIlor.
Ai! El gotet de mosRE#mcatell,
SOL#mnomés tinc ulls per tu en el menSIjador.

LA#Si et ve de gust, podem fer el RE#mressopó
SOL#mtu i jo a l'habitaSIció.
LA#Podem fer el ressoRE#mpó.
SOL#mPot ser salat o SIdolç.

La mirada em RE#mmata,
SOL#mla teva olor m'encanta.
SIT'ho juro, quan em parles,
sempre em quedo aLA#trapat.
La mà sota la RE#mtaula,
em fas una caSOL#mrícia.
RE#mÉs el que em faltava perquè m'exploti el SIcap.

Ai! El gotet de mosRE#mcatell
SOL#mi em puja massa ràpid la caSIlor.
Ai! El gotet de mosRE#mcatell,
SOL#mnomés tinc ulls per tu en el menSIjador.

LA#Si et ve de gust, podem fer el RE#mressopó
SOL#mtu i jo a l'habitaSIció.
LA#Podem fer el ressoRE#mpó.
SOL#mPot ser salat o SIdolç.

RE#m SOL#m SI LA#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi