El riu (Acords)

Ha vençut la tarda

Acords Acords
Blaumut
blaumut olimpica i primavera
blaumut olimpica i primavera
DOm SI♭ MI♭ FAm MI♭ SI♭
DOm SI♭ MI♭ FAm MI♭ SI♭

DOmHa venSI♭çut la MI♭tarda,
gota a FAmgota, al MI♭teu jarSI♭dí.
DOmMenges SI♭les maMI♭granes
que reFAmculls noMI♭més per a FAmmi.
Ja no SI♭veig si hi ha MI♭branques o arLA♭rels,
FAmsi és un SI♭bosc o una MI♭gàbia d’esDOmtels.

Totes SI♭les resMI♭postes
d’un idiFAmoma MI♭que no esSI♭cric
DOmcauen SI♭com piMI♭anos,
s’estaFAmvellen MI♭al teu FAmpit.
I potSI♭ser salvaMI♭ré algun aLA♭cord.
FAmEts a SI♭l’ombra de MI♭l’arbre més DOmtort.

Com desLA♭crius tantes imatges fent un MI♭plano geneSI♭ral,
invoLA♭cant la teva guerra com s’enMI♭terra una desSI♭tral?
I noSOLmmés pots juLA♭rar-te que ets DOmviu. SI♭
Vols enLA♭tendre l’aigua sense veure el DOmriu.

DOm SI♭ MI♭ FAm MI♭ SI♭
DOm SI♭ MI♭ FAm MI♭ SI♭

DOmNo sé SI♭quantes MI♭passes
et seFAmparen MI♭del teu SI♭cos.
DOmDins de SI♭l’escaMI♭fandre
és ple FAmd’herbes, MI♭nius i FAmpols.
És tan SI♭simple aquest MI♭cicle de LA♭verd.
FAmCom un SI♭mur, només MI♭cau quan és DOmcert.

Com vols LA♭veure la muntanya i penMI♭sar en horitzonSI♭tal?
Com de LA♭dur és abaixar la guàrdia quan el MI♭cop va ser més SI♭alt?
I noSOLmmés pots juLA♭rar-te que ets DOmviu. SI♭
Vols enLA♭tendre l’aigua sense veure el DOmriu.

LA♭ MI♭ SI♭
LA♭ MI♭ SOLm
LA♭ MI♭ SI♭
LA♭ MI♭ SOLm

Com desLA♭crius tantes imatges fent un MI♭plano geneSI♭ral,
invoLA♭cant la teva guerra com s’enMI♭terra una desSI♭tral?
I noSOLmmés pots juLA♭rar-te que ets DOmviu. SI♭
Vols enLA♭tendre l’aigua sense veure el DOmriu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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