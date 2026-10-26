DOmHa venSI♭çut la MI♭tarda, gota a FAmgota, al MI♭teu jarSI♭dí. DOmMenges SI♭les maMI♭granes que reFAmculls noMI♭més per a FAmmi. Ja no SI♭veig si hi ha MI♭branques o arLA♭rels, FAmsi és un SI♭bosc o una MI♭gàbia d’esDOmtels.
Totes SI♭les resMI♭postes d’un idiFAmoma MI♭que no esSI♭cric DOmcauen SI♭com piMI♭anos, s’estaFAmvellen MI♭al teu FAmpit. I potSI♭ser salvaMI♭ré algun aLA♭cord. FAmEts a SI♭l’ombra de MI♭l’arbre més DOmtort.
Com desLA♭crius tantes imatges fent un MI♭plano geneSI♭ral, invoLA♭cant la teva guerra com s’enMI♭terra una desSI♭tral? I noSOLmmés pots juLA♭rar-te que ets DOmviu. SI♭ Vols enLA♭tendre l’aigua sense veure el DOmriu.
DOmSI♭MI♭FAmMI♭SI♭ DOmSI♭MI♭FAmMI♭SI♭
DOmNo sé SI♭quantes MI♭passes et seFAmparen MI♭del teu SI♭cos. DOmDins de SI♭l’escaMI♭fandre és ple FAmd’herbes, MI♭nius i FAmpols. És tan SI♭simple aquest MI♭cicle de LA♭verd. FAmCom un SI♭mur, només MI♭cau quan és DOmcert.
Com vols LA♭veure la muntanya i penMI♭sar en horitzonSI♭tal? Com de LA♭dur és abaixar la guàrdia quan el MI♭cop va ser més SI♭alt? I noSOLmmés pots juLA♭rar-te que ets DOmviu. SI♭ Vols enLA♭tendre l’aigua sense veure el DOmriu.
LA♭MI♭SI♭ LA♭MI♭SOLm LA♭MI♭SI♭ LA♭MI♭SOLm
Com desLA♭crius tantes imatges fent un MI♭plano geneSI♭ral, invoLA♭cant la teva guerra com s’enMI♭terra una desSI♭tral? I noSOLmmés pots juLA♭rar-te que ets DOmviu. SI♭ Vols enLA♭tendre l’aigua sense veure el DOmriu.