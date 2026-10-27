MImA les deu al LAmllit, REgairebé és de LAmdia.
MImSeus als peus del LAmllit, REt'han donat SIla medicina.
MImPel riu de l’oblit hi baixa el priLAmmer record,
REquan vas relliscar i vas caure a SOLl’aigua.
DOPel riu de l’oblit hi baixen les LAmrialles
SIde tant que ploraves al treure’t del mar.
MImPel riu de l’oblit hi baixen els hoLAmmenets
REque sempre et xiulaven per fer-te SOLgirar.
DOPel riu de l’oblit hi baixen LAmganes que amagaves
SIde donar bofetades i un petó de vegades.
MImPel riu de l’oblit hi baixa el teu LAmhome,
REtan gros i content, esperat el SOLprimer nen.
DOPel riu de l’oblit hi baixen les joLAmguines
SIesteses al sol al SI7menjador.
MImPel riu de l’oblit hi baixa la LAmcuina,
REon mai vas voler posar un calefacSOLtor.
DOPel riu de l’oblit hi baixen les LAmcullerades de més
SIque feien riure els teus fills quan et viSI7sitaven.
MImPel riu de l’oblit hi baixen aLAmquells ocells
REparats al balcó dels geranis verSOLmells.
DOPel riu de l’oblit hi baixa la LAmregadora
SIque un dia vas dir que no trobaves.
MIm LAm RE SOL DO LAm SI
MImI un dia d’aquests tot haurà LAmbaixat.
RENomés quedarà el que hagis estiSOLmat.
DOI tota la resta no serviLAmrà
SIsi algú va a buscar-te al fons del mar.
MIm LAm RE LAm MIm LAm RE SI MIm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.