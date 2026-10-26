REULAna tarda d'octubre que estava avorrit, REvaig LAengegar la tele, em vaig posar calent.
MIAmb les secretàLAries de l'Un, Dos, Tres. MIVaig acabar fregant-me LAel que tu i jo ja sabem.
DODO#mLAMI
LAPerò la DO#mgran sorpresa REem va passar LAdesprés.
REQuan feta ja la feina i quedar satisfet, REsorgí una gran figura del meu instrument, LAsemblava el Mister Proper MIque hi ha al detergent. REAqueRE#lla correguda no, no era gens corrent.
DO#mMI LAI em va LAmdir: "Soc el MIteu geni obedient. RETu has desfet DOl'encanteri, soc el LAteu serMIvent. LATot t'ho LAmconcediMIré. REQuan vulguis veure'm, SOLfrega't l'instruLAment".
MI LAmJo no ho entenia, em vaig quedar glaçat.
MIPensava que aiRExò no passava al món real. MIPerò es veu que REl'Aladino no el tractava bé LAi va fer un canvi d'aires per tot l'estranREger MIi en comptes d'una REllàntia va voler MIcanviar d'ambient.
DO#mREmMIm
LADes de llavors fins ara tot és diferent.
REM'ha canviat la vida en un dos-cents per cent. REAra tinc cotxe, moto i un apartament, LAmai pago ni una MIbirra LAquan anem de merder. MITots els col·legues diuen REque en volen un com el LAmeu. MI
LAI em va dir: "Soc el teu MIgeni obedient. RETu has desfet l'enDOcanteri, soc el teu LAserMIvent. LATot t'ho concediMIré. REQuan vulguis veure'm, DOfrega't l'instrument".
LAMILADO#mLARELARELAREMIRELADO#mREmMI
LAI em va MIdir: "Soc el teu geni obedient. DOTu has desfet l'encanDO#mteri, REsoc el teu servent. LATot t'ho concediré. REQuan vulguis veure'm, DOfrega't l'instruDO#mment". REMI
LAI em va dir: "Soc el MIteu geni obedient. RETu has desfet DOl'encanteri, soc el LAteu MIservent. LATot t'ho concediMIré. REQuan vulguis veuSOLre'm, frega't LAml'instruLA→MIment".