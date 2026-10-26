LA



Deixa'm que t'expliqui què em va suc DO#m ceir. LAm



RE U LA na tarda d'octubre que estava avorrit,

RE vaig LA engegar la tele, em vaig posar calent.



MI Amb les secretà LA ries de l'Un, Dos, Tres.

MI Vaig acabar fregant-me LA el que tu i jo ja sabem.



DO DO#m LA MI



LA Però la DO#m gran sorpresa RE em va passar LA després.



RE Quan feta ja la feina i quedar satisfet,

RE sorgí una gran figura del meu instrument,

LA semblava el Mister Proper MI que hi ha al detergent.

RE Aque RE# lla correguda no, no era gens corrent.



DO#m MI

LA I em va LAm dir: "Soc el MI teu geni obedient.

RE Tu has desfet DO l'encanteri, soc el LA teu ser MI vent.

LA Tot t'ho LAm concedi MI ré.

RE Quan vulguis veure'm, SOL frega't l'instru LA ment".



MI

LAm Jo no ho entenia, em vaig quedar glaçat.



MI Pensava que ai RE xò no passava al món real.

MI Però es veu que RE l'Aladino no el tractava bé

LA i va fer un canvi d'aires per tot l'estran RE ger

MI i en comptes d'una RE llàntia va voler MI canviar d'ambient.



DO#m REm MIm



LA Des de llavors fins ara tot és diferent.



RE M'ha canviat la vida en un dos-cents per cent.

RE Ara tinc cotxe, moto i un apartament,

LA mai pago ni una MI birra LA quan anem de merder.

MI Tots els col·legues diuen RE que en volen un com el LA meu. MI



LA I em va dir: "Soc el teu MI geni obedient.

RE Tu has desfet l'en DO canteri, soc el teu LA ser MI vent.

LA Tot t'ho concedi MI ré.

RE Quan vulguis veure'm, DO frega't l'instrument".



LA MI LA DO#m LA RE LA RE LA RE MI RE LA DO#m REm MI



LA I em va MI dir: "Soc el teu geni obedient.

DO Tu has desfet l'encan DO#m teri, RE soc el teu servent.

LA Tot t'ho concediré.

RE Quan vulguis veure'm, DO frega't l'instru DO#m ment". RE MI



LA I em va dir: "Soc el MI teu geni obedient.

RE Tu has desfet DO l'encanteri, soc el LA teu MI servent.

LA Tot t'ho concedi MI ré.

RE Quan vulguis veu SOL re'm, frega't LAm l'instru LA→ MI ment".