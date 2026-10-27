REQuè SOL7se n'ha fet de l'aDOmor?
RETan SOL7prest s'apaDOga!
DOEl marit n'està gelós;
FAla dama caMImlla.
Parteixen REmde cap a RELluc... SOL7
És mitja MI7tarda.
LAmEll només cerca venjar-se:
FAno diu parauMI7la.
Un REmniu de serpents qui SImfiblen
MI7com una daga. LAm
DOAi! Ai! Que dins les muntanyes
SOLcau l'horabaixa! DO
DOElla duu el vestit de seda
FAblava i brodaMIda,
REmdins la mà un raDOmell de flors,
SImflors de guirnalMI7da.
LAmArriben a un lloc estret:
FA7el camí es MI7tanca.
REmLes murtreres de la SImnit
MI7un plany exhaLAmlen...
DOAi! Ai! Que la nit és negra,
SOLboira endolaDOda...
DO—Mireu que és fonda la vall...
FAMai no s'acaMIba!
REmEl penyal tallat a DOplom, SOL
roca seMI7gada.
LAmMarit, dongueu-me la DOmmà,
FAque la fondària MI7
REmem fa tremolar la SImpell,
MI7la pell de l'àniLAmma.
DOAi! Ai! Que dins el barranc
SOLremuga l'aiDOgua!
DOLa llençà dins el fondal
FAd'una estiraMIda.
REmPel penya-segat FArebota
SOLmla bella daMI7ma...
LAmLa fosca se l'ha engolida,
FAles roques caMI7llen!
MImNi un rastre del REmcrim no en SImresta
MI7per recordanLAmça.
DOAi! Ai! Que això succeïa
SOLabans de l'auDOba...
DOI diuen que un esbart d'àngels,
FAgrassons, de naMIcre,
REmes va despenjar dels níREguls
SOLper emparar-MI7la.
LAmAlcen el vol les campanes,
FAtan plenes d'aMI7les;
REmja canten missa SImprimera
MI7àngels i fraLAmres.
DOAi! Ai! Que són les campanes
SOLque m'omplen d'aDOles...
DOBé cerca el marit fugir:
FAtalment un llaMIdre!
REmEl camí volta i reFAmvolta
SImper la muntaMI7nya.
LAmQuan posà el peu dins l'església,
FAde matinaMIda,
REmva conèixer entre les omSImbres
MI7aquella caLAmra...
DOAi! Ai! Que entre les alzines
SOLtrencava l'auDOba.
Ai! Que la SOLbella doDOna
SOLno és morta encaMIra:
REmbé que l'ha vista el maDOrit
SOLmagenollaREmda! MI7
LAmPer, dins les clarors primeres,
FAjust a trenc d'alMIba,
REmla va sorprendre que SImfeia
MIl'ullet als ànLAmgels...
DOAi! Ai! Que la bella dona
SOLno és morta encaDOra... REm RE DO
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