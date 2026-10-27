El sentit de la vida (Acords)

Duble buble - el sentit de la vida, acordes

Acords Acords
Duble Buble
duble buble vides exemplars
duble buble vides exemplars
SOLm FA MI♭ DOm
SOLm FA MI♭ DOm
SOLm FA MI♭ DOm
SOLm FA MI♭ DOm

SOLmHe tornat FA MI♭ DOm
SOLmdel meu llarg viatge a terres FAd'ultramar. MI♭ DOm
SOLmTorno cansat, però reFAalitzat. MI♭Obre aquesta capsa i mira DOmquè he portat:
és una SOLmtelevisió! FA→MI♭té doble-pantalla i videoDOmmonitor!

LA♭He observat que MIté supercoLA♭lor
i panell d'alMIta tensió.
LA♭La vida és difeMIrent amb la teLA♭levisió. RE7Oh!

Lluny d'aSOLmquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí).
Un dia DOmfugirem molt
SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí).
ConstruiDOmrem un món
SOLmmillor (un FAmón miMI♭llor),
nosaltres DOmdos i la teSOLmlevisió!

He deixat FA MI♭ DOm
SOLmmoltes de les coses que t'haFAvia comprat. MI♭ DOm
SOLmLes maletes són al FAconsulat, i el MI♭nen amb la cosina gran del DOmteu cunyat,
però així és SOLmmolt millor: FA
MI♭jo crec que he fet una DOmbona inversió!

LA♭Té mando a disMItància i turbo-acLA♭ció
i bobines MIde neó.
LA♭La vida és difeMIrent amb la teLA♭levisió. RE7Oh!

Lluny d'aSOLmquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí).
Un dia DOmfugirem molt
SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí).
ConstruiDOmrem un món
SOLmmillor (un FAmón miMI♭llor),
nosaltres DOmdos i la teSOLmlevisió!

LA♭ MI
LA♭ MI
LA♭ MI
LA♭ MI
RE7

Lluny d'aSOLmquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí).
Un dia DOmfugirem molt
SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí).
ConstruiDOmrem un món
SOLmmillor (un FAmón miMI♭llor),
nosaltres DOmdos i la teSOLmlevisió! (teFAlevisiMI♭ó). DOm

Lluny d'aSOLmquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí).
Un dia DOmfugirem molt
SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). DOm

SOLmLluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí).
Un dia DOmfugirem molt
SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). DOm

SOLmLluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aquí). AaMI♭aah! DOmAhhh! LlSOLmuny d'aquí! (Molt llFAuny d'aquí).

MI♭Ohh! DOmOhh! Ohh!

SOLmLluny d'aquí...! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). DOm
SOLmLluny d'aquí...! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). DOm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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