SOLmHe tornat FAMI♭DOm SOLmdel meu llarg viatge a terres FAd'ultramar. MI♭DOm SOLmTorno cansat, però reFAalitzat. MI♭Obre aquesta capsa i mira DOmquè he portat: és una SOLmtelevisió! FA→MI♭té doble-pantalla i videoDOmmonitor!
LA♭He observat que MIté supercoLA♭lor i panell d'alMIta tensió. LA♭La vida és difeMIrent amb la teLA♭levisió. RE7Oh!
Lluny d'aSOLmquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). Un dia DOmfugirem molt SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). ConstruiDOmrem un món SOLmmillor (un FAmón miMI♭llor), nosaltres DOmdos i la teSOLmlevisió!
He deixat FAMI♭DOm SOLmmoltes de les coses que t'haFAvia comprat. MI♭DOm SOLmLes maletes són al FAconsulat, i el MI♭nen amb la cosina gran del DOmteu cunyat, però així és SOLmmolt millor: FA MI♭jo crec que he fet una DOmbona inversió!
LA♭Té mando a disMItància i turbo-acLA♭ció i bobines MIde neó. LA♭La vida és difeMIrent amb la teLA♭levisió. RE7Oh!
Lluny d'aSOLmquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). Un dia DOmfugirem molt SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). ConstruiDOmrem un món SOLmmillor (un FAmón miMI♭llor), nosaltres DOmdos i la teSOLmlevisió!
LA♭MI LA♭MI LA♭MI LA♭MI RE7
Lluny d'aSOLmquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). Un dia DOmfugirem molt SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). ConstruiDOmrem un món SOLmmillor (un FAmón miMI♭llor), nosaltres DOmdos i la teSOLmlevisió! (teFAlevisiMI♭ó). DOm
Lluny d'aSOLmquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). Un dia DOmfugirem molt SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). DOm
SOLmLluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). Un dia DOmfugirem molt SOLmlluny d'aquí! (Molt FAlluny d'aMI♭quí). DOm