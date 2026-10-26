El senyor Sommer i l'ós polar (Acords)

Massa vegades s'ha fet grans

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa jo mai mai
joan dausa jo mai mai
Intro: SOL RE x2

SOLMassa vegades s'ha fet RE→LAgrans
SOLsopant tot sol al menjaRE→LAdor,
SOLsense un pastís o una canRE→çó o un diLAbuix
molt senSImzill dels que feia el seu LAfill.

SOLEl fred del llac se'l va queRE→LAdar
SOLi viu tancat en el pasRE→LAsat.
SOLPerò hi ha un moment durant la nit que torna a veuRE→LAre
SOLel petit i somriu feRE→LAliç.

Somniant que SOLés un ós poLAlar amb anoRErac
i quatre SOLpeixos lligats a un LAcinturó dauSOLrat.
I ell surt neLAdant de dins el REllac
i fan tiSOLtelles i parlen LAcom parlen els SOLgrans.

SOL RE LA x2

SOLSe'n va la calma i ve la temREpesta,
SOLi en obrir els ulls torna el REmalson.
SOLI amb el regust sota la RE→llengua, deciLAdeix
que SImno vol tornar a desLApertar.

FALa siluREmeta davant del LA#llac. Calçat amb DObotes, barret
FAal cap. Es REmva endinsant sense LA#dubtar. Es va enDOfonsant sense
FAnedar. TamREmpoc ningú no el ve LA#a frenar. TamDOpoc ningú mai
FAho sabrà. Ja REmno se'l veu i aquell LA#barret sura tot DOsol cap al sud-est.

FA LA# REm DO x2

I ara FAés un ós poDOlar amb anoREmrac
i quatre LA#peixos lligats a un DOcinturó dauFArat.
I ell surt neDOdant de dins el REmllac
i fan tiLA#telles i parlen DOcom feien aFAbans.

FA LA# REm DO x3

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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