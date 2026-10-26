Intro:
SOL RE x2 SOLMassa vegades s'ha fet RE→ LAgrans SOLsopant tot sol al menja RE→ LAdor, SOLsense un pastís o una can RE→çó o un di LAbuix
molt sen
SImzill dels que feia el seu LAfill. SOLEl fred del llac se'l va que RE→ LAdar SOLi viu tancat en el pas RE→ LAsat. SOLPerò hi ha un moment durant la nit que torna a veu RE→ LAre SOLel petit i somriu fe RE→ LAliç.
Somniant que
SOLés un ós po LAlar amb ano RErac
i quatre
SOLpeixos lligats a un LAcinturó dau SOLrat.
I ell surt ne
LAdant de dins el REllac
i fan ti
SOLtelles i parlen LAcom parlen els SOLgrans. SOL RE LA x2 SOLSe'n va la calma i ve la tem REpesta, SOLi en obrir els ulls torna el REmalson. SOLI amb el regust sota la RE→llengua, deci LAdeix
que
SImno vol tornar a des LApertar. FALa silu REmeta davant del LA#llac. Calçat amb DObotes, barret FAal cap. Es REmva endinsant sense LA#dubtar. Es va en DOfonsant sense FAnedar. Tam REmpoc ningú no el ve LA#a frenar. Tam DOpoc ningú mai FAho sabrà. Ja REmno se'l veu i aquell LA#barret sura tot DOsol cap al sud-est. FA LA# REm DO x2
I ara
FAés un ós po DOlar amb ano REmrac
i quatre
LA#peixos lligats a un DOcinturó dau FArat.
I ell surt ne
DOdant de dins el REmllac
i fan ti
LA#telles i parlen DOcom feien a FAbans. FA LA# REm DO x3
molt sen
Somniant que
i quatre
I ell surt ne
i fan ti
que
I ara
i quatre
I ell surt ne
i fan ti