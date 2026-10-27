El setè cel (Acords)

Història certa dels set cels

Acords Acords
Jaume Sisa
jaume sisa qualsevol nit pot sortir el sol
jaume sisa qualsevol nit pot sortir el sol
LA MI7 RE MI FA#

LAHistòria certa MI7dels set LAcels,
REset paradisos màgics i enMI7canLAtats.
Història certa MI7dels set LAcels,
REset nius de pau, de glòria i de feMIliciFA#tat,
REset nius de pau, de glòria i de feMIliciFA#tat.
LASet nius de pau, de glòria i de MI7feliciLAtat.

El primer cel MI7és invenLAtat,
REel primer gran invent de la MI7terrestriLAtat.
El segon cel, iMI7magiLAnat
REen una nit d'estiu a la MIvora del FA#mar,
REen una nit d'estiu a la MIvora del FA#mar.
REEn una nit d'estiu a la MI7vora del LAmar.

El tercer cel MI7dins d'un LAmirall
REperfila les imatges d'un món MI7ignoLArat.
I el quart cel MI7és irreLAal
REcom un oasi verd en un deMIsert esFA#trany,
REcom un oasi verd en un deMIsert esFA#trany.
RECom un oasi verd en un deMIsert esLAtrany.

Del cinquè cel res MI7no se'n LAsap,
REno hi ha notícies d'aquest cel tan MI7amaLAgat.
I el sisè cel esMI7tà copiLAat
REdel cel setè que has engendrat dins del MIteu FA#cap,
REdel cel setè que has engendrat dins del MIteu FA#cap.
REDel cel setè que has engendrat dins del MIteu LAcap.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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