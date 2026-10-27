LAHistòria certa MI7dels set LAcels, REset paradisos màgics i enMI7canLAtats. Història certa MI7dels set LAcels, REset nius de pau, de glòria i de feMIliciFA#tat, REset nius de pau, de glòria i de feMIliciFA#tat. LASet nius de pau, de glòria i de MI7feliciLAtat.
El primer cel MI7és invenLAtat, REel primer gran invent de la MI7terrestriLAtat. El segon cel, iMI7magiLAnat REen una nit d'estiu a la MIvora del FA#mar, REen una nit d'estiu a la MIvora del FA#mar. REEn una nit d'estiu a la MI7vora del LAmar.
El tercer cel MI7dins d'un LAmirall REperfila les imatges d'un món MI7ignoLArat. I el quart cel MI7és irreLAal REcom un oasi verd en un deMIsert esFA#trany, REcom un oasi verd en un deMIsert esFA#trany. RECom un oasi verd en un deMIsert esLAtrany.
Del cinquè cel res MI7no se'n LAsap, REno hi ha notícies d'aquest cel tan MI7amaLAgat. I el sisè cel esMI7tà copiLAat REdel cel setè que has engendrat dins del MIteu FA#cap, REdel cel setè que has engendrat dins del MIteu FA#cap. REDel cel setè que has engendrat dins del MIteu LAcap.