Intro:
SOLm FA SOLm FA x2 SOLmHem travessat més d'un in FAfern contra SOLmla pluja i el vent i el rigor de FAla tempesta. SOLmN'hem fet força de la por, som la FAguspira SOLmen la foscor que fondrà aques FAta glacera. SOLmQuan hem caigut, ens hem al FAçat,
renaixent en un cos
SI♭nou amb la lliçó més a FApresa. SOLmSempre amb un peu al re FAcord
per no oblidar mai qui
SI♭som i fer honor a la pro FAmesa. MI♭I si penso en SI♭tu, m'alli FAbero del meu SOLmpes, MI♭com tenint les SI♭ales d'un o FAcell. MI♭De totes les cau SI♭ses la més no FAble és la que SOLmsents MI♭murmurar incan SI♭sable entre ba FAtecs. SOLmHey! MI♭Hey! SI♭El FAsetge que ens es SOLmtreny MI♭sols ens SI♭fa més FAlliures. SOLmHey! MI♭Hey! SI♭I FAde la fe i el SOLmseny MI♭forja SI♭rem un FAhimne. SOLm FA SOLm FA SOLmSom fills d'una terra te FAnaç que no es doblega SOLmni rendeix, com un xi FAprer d'arrels profundes. SOLmRecordarem els que han FAmarxat i ens unirem SOLmen el seu cant, com u FAna veu al llarg dels segles. SOLmSi som petits entre ti FAtans, farem que compti
cada
SI♭pas, ja no viurem en l'enyo FArança. SOLmDe les ferides del pas FAsat, de les batalles
que hem
SI♭perdut, sempre hi neix nova espe FArança. MI♭I si penso en SI♭tu, m'alli FAbero del meu SOLmpes, MI♭com tenint les SI♭ales d'un o FAcell. MI♭De totes les cau SI♭ses la més no FAble és la que SOLmsents MI♭murmurar incan SI♭sable entre ba FAtecs. SOLmHey! MI♭Hey! SI♭El FAsetge que ens es SOLmtreny MI♭sols ens SI♭fa més FAlliures. SOLmHey! MI♭Hey! SI♭I FAde la fe i el SOLmseny MI♭forja SI♭rem un FAhimne. SOLm FA SOLm FA x2 SOLm FA SI♭ FA x2 MI♭I si penso en SI♭tu, m'alli FAbero del meu SOLmpes, MI♭com tenint les SI♭ales d'un o FAcell. MI♭De totes les cau SI♭ses la més no FAble és la que SOLmsents MI♭murmurar incan SI♭sable entre ba FAtecs. SOLmHey! MI♭Hey! SI♭El FAsetge que ens es SOLmtreny MI♭sols ens SI♭fa més FAlliures. SOLmHey! MI♭Hey! SI♭I FAde la fe i el SOLmseny MI♭forja SI♭rem un FAhimne. SOLm FA SOLm FA x2 SOLm→ FA→ SOLm
renaixent en un cos
per no oblidar mai qui
cada
que hem