El setge (Acords)

Hem travessat més d'un infern contra

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
Intro: SOLm FA SOLm FA x2

SOLmHem travessat més d'un inFAfern contra
SOLmla pluja i el vent i el rigor de FAla tempesta.
SOLmN'hem fet força de la por, som la FAguspira
SOLmen la foscor que fondrà aquesFAta glacera.

SOLmQuan hem caigut, ens hem alFAçat,
renaixent en un cos SI♭nou amb la lliçó més aFApresa.
SOLmSempre amb un peu al reFAcord
per no oblidar mai qui SI♭som i fer honor a la proFAmesa.

MI♭I si penso en SI♭tu, m'alliFAbero del meu SOLmpes,
MI♭com tenint les SI♭ales d'un oFAcell.
MI♭De totes les cauSI♭ses la més noFAble és la que SOLmsents
MI♭murmurar incanSI♭sable entre baFAtecs.

SOLmHey! MI♭Hey! SI♭El FAsetge que ens esSOLmtreny MI♭sols ens SI♭fa més FAlliures.
SOLmHey! MI♭Hey! SI♭I FAde la fe i el SOLmseny MI♭forjaSI♭rem un FAhimne.

SOLm FA SOLm FA

SOLmSom fills d'una terra teFAnaç que no es doblega
SOLmni rendeix, com un xiFAprer d'arrels profundes.
SOLmRecordarem els que han FAmarxat i ens unirem
SOLmen el seu cant, com uFAna veu al llarg dels segles.

SOLmSi som petits entre tiFAtans, farem que compti
cada SI♭pas, ja no viurem en l'enyoFArança.
SOLmDe les ferides del pasFAsat, de les batalles
que hem SI♭perdut, sempre hi neix nova espeFArança.

MI♭I si penso en SI♭tu, m'alliFAbero del meu SOLmpes,
MI♭com tenint les SI♭ales d'un oFAcell.
MI♭De totes les cauSI♭ses la més noFAble és la que SOLmsents
MI♭murmurar incanSI♭sable entre baFAtecs.

SOLmHey! MI♭Hey! SI♭El FAsetge que ens esSOLmtreny MI♭sols ens SI♭fa més FAlliures.
SOLmHey! MI♭Hey! SI♭I FAde la fe i el SOLmseny MI♭forjaSI♭rem un FAhimne.

SOLm FA SOLm FA x2
SOLm FA SI♭ FA x2

MI♭I si penso en SI♭tu, m'alliFAbero del meu SOLmpes,
MI♭com tenint les SI♭ales d'un oFAcell.
MI♭De totes les cauSI♭ses la més noFAble és la que SOLmsents
MI♭murmurar incanSI♭sable entre baFAtecs.

SOLmHey! MI♭Hey! SI♭El FAsetge que ens esSOLmtreny MI♭sols ens SI♭fa més FAlliures.
SOLmHey! MI♭Hey! SI♭I FAde la fe i el SOLmseny MI♭forjaSI♭rem un FAhimne.

SOLm FA SOLm FA x2
SOLm→ FA→ SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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