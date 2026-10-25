Intro:
DO DOSi no saps on anar, SOLsi et sents cansat, DOsi el món és fosc i les il·lusions SOLper tu s'han acabat. FAAtura una estona el món que t'envolta DOi mira dintre teu. FARecorda la força que et dona la màgia DOde viure en llibertat. SOLNo ho pensis i escolta FAel so de la llum que no acaba DOrà
quan mori el
DOtemps. DO SOL x8 DOL'amor és tot i tot és amor, SOLi tots som implicats. DONo et pots amagar, no tens on anar SOLsi rebutges la veritat. FAAtura una estona el món que t'envolta DOi mira dintre teu. FARecorda la força que et dona la màgia DOde viure en llibertat. SOLNo ho pensis i escolta FAel so de la llum que no acaba DOrà
quan mori el
DOtemps.
quan mori el
quan mori el