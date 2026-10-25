El so de la llum (Acords)

Si no saps on anar

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra ben endins
sopa de cabra ben endins
Intro: DO

DOSi no saps on anar,
SOLsi et sents cansat,
DOsi el món és fosc i les il·lusions
SOLper tu s'han acabat.

FAAtura una estona el món que t'envolta
DOi mira dintre teu.
FARecorda la força que et dona la màgia
DOde viure en llibertat.
SOLNo ho pensis i escolta
FAel so de la llum que no acabaDO
quan mori el DOtemps.

DO SOL x8

DOL'amor és tot i tot és amor,
SOLi tots som implicats.
DONo et pots amagar, no tens on anar
SOLsi rebutges la veritat.

FAAtura una estona el món que t'envolta
DOi mira dintre teu.
FARecorda la força que et dona la màgia
DOde viure en llibertat.
SOLNo ho pensis i escolta
FAel so de la llum que no acabaDO
quan mori el DOtemps.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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